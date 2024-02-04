В пермском городе-призраке ФНС банкротит муниципальную баню

В пермском Кизеле ФНС банкротит баню, принадлежащую властям

05 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Заявление о банкротстве предприятия поступило в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Банно-прачечный комбинат», принадлежащее администрации Кизела. С соответствующим иском в суд обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы. «Истец — межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Банно-прачечный комбинат», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых претензий в документе не указана. Заявление пока что не принято к производству. Банно-прачечный комплекс, о котором сообщается в заявлении ФНС, находится в Кизеле на улице Ленина, 26. Принадлежит баня городским властям. По данным СБИС, в 2022 году предприятие зафиксировало убытки на 1,7 млн рублей. Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за непростой социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Банно-прачечный комбинат», принадлежащее администрации Кизела. С соответствующим иском в суд обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы. «Истец — межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Банно-прачечный комбинат», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых претензий в документе не указана. Заявление пока что не принято к производству. Банно-прачечный комплекс, о котором сообщается в заявлении ФНС, находится в Кизеле на улице Ленина, 26. Принадлежит баня городским властям. По данным СБИС, в 2022 году предприятие зафиксировало убытки на 1,7 млн рублей. Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за непростой социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.