04 февраля 2024

В пермском городе-призраке ФНС банкротит муниципальную баню

В пермском Кизеле ФНС банкротит баню, принадлежащую властям
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление о банкротстве предприятия поступило в суд Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Банно-прачечный комбинат», принадлежащее администрации Кизела. С соответствующим иском в суд обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы.

«Истец — межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Банно-прачечный комбинат», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых претензий в документе не указана. Заявление пока что не принято к производству.

Банно-прачечный комплекс, о котором сообщается в заявлении ФНС, находится в Кизеле на улице Ленина, 26. Принадлежит баня городским властям. По данным СБИС, в 2022 году предприятие зафиксировало убытки на 1,7 млн рублей.

Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за непростой социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Банно-прачечный комбинат», принадлежащее администрации Кизела. С соответствующим иском в суд обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы. «Истец — межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Банно-прачечный комбинат», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых претензий в документе не указана. Заявление пока что не принято к производству. Банно-прачечный комплекс, о котором сообщается в заявлении ФНС, находится в Кизеле на улице Ленина, 26. Принадлежит баня городским властям. По данным СБИС, в 2022 году предприятие зафиксировало убытки на 1,7 млн рублей. Кизел в Пермском крае неформально часто называют городом-призраком из-за непростой социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия угольных шахт. Округ входит в число территорий с высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в родном городе и намерен его покинуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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