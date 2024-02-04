04 февраля 2024
03 февраля 2024

Школьникам западной части ХМАО отменили занятия в школе из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, школьники
Школьники западной части ХМАО не пойдут в школу из-за мороза Фото:

В западной части ХМАО введены актировки из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия второй смены с 1 по 4 классы отменяются. Температура воздуха составила от — 27 до — 29 градусов. Ветер 1м/с», — указано в сообщении.

Актировочный день объявлен в следующих населенных пунктах: Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка. В остальных поселения погода в пределах нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО занятия отменили для учеников первой смены. Температура опустилась до — 31 градуса.

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В западной части ХМАО введены актировки из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия второй смены с 1 по 4 классы отменяются. Температура воздуха составила от — 27 до — 29 градусов. Ветер 1м/с», — указано в сообщении. Актировочный день объявлен в следующих населенных пунктах: Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка. В остальных поселения погода в пределах нормы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО занятия отменили для учеников первой смены. Температура опустилась до — 31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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