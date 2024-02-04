Школьникам западной части ХМАО отменили занятия в школе из-за морозов

Школьники западной части ХМАО не пойдут в школу из-за мороза
В западной части ХМАО введены актировки из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия второй смены с 1 по 4 классы отменяются. Температура воздуха составила от — 27 до — 29 градусов. Ветер 1м/с», — указано в сообщении.
Актировочный день объявлен в следующих населенных пунктах: Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка. В остальных поселения погода в пределах нормы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО занятия отменили для учеников первой смены. Температура опустилась до — 31 градуса.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.