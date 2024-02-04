04 февраля 2024

В домах Челябинска снизится напор воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нет воды, квартира, раковина, новоселье, жилье, кухня
В домах челябинцев будет снижен напор воды Фото:

Давление воды, которую подают в квартиры челябинцев, снижено из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 февраля сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В связи с проведением аварийных работ на магистральном водоводе в Советском районе Челябинска возможно снижение давления в системе водоснабжения. Как следствие, жители части Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов в пиковые часы водоразбора — утром и вечером — могут ощущать ограничение в подаче водоснабжения», — уточнил Астахов.

По словам Астахова, аварийно-восстановительные работы на водоводе ведутся в круглосуточном режиме. О сроках ликвидации аварии и восстановлении нормативного давления в сети население проинформируют через управляющие компании.

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Давление воды, которую подают в квартиры челябинцев, снижено из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 февраля сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов. «В связи с проведением аварийных работ на магистральном водоводе в Советском районе Челябинска возможно снижение давления в системе водоснабжения. Как следствие, жители части Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов в пиковые часы водоразбора — утром и вечером — могут ощущать ограничение в подаче водоснабжения», — уточнил Астахов. По словам Астахова, аварийно-восстановительные работы на водоводе ведутся в круглосуточном режиме. О сроках ликвидации аварии и восстановлении нормативного давления в сети население проинформируют через управляющие компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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