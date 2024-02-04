В домах Челябинска снизится напор воды из-за аварии

05 февраля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

В домах челябинцев будет снижен напор воды Фото: Илья Московец © URA.RU Давление воды, которую подают в квартиры челябинцев, снижено из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 февраля сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов. «В связи с проведением аварийных работ на магистральном водоводе в Советском районе Челябинска возможно снижение давления в системе водоснабжения. Как следствие, жители части Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов в пиковые часы водоразбора — утром и вечером — могут ощущать ограничение в подаче водоснабжения», — уточнил Астахов. По словам Астахова, аварийно-восстановительные работы на водоводе ведутся в круглосуточном режиме. О сроках ликвидации аварии и восстановлении нормативного давления в сети население проинформируют через управляющие компании.

Давление воды, которую подают в квартиры челябинцев, снижено из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 5 февраля сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов. «В связи с проведением аварийных работ на магистральном водоводе в Советском районе Челябинска возможно снижение давления в системе водоснабжения. Как следствие, жители части Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов в пиковые часы водоразбора — утром и вечером — могут ощущать ограничение в подаче водоснабжения», — уточнил Астахов. По словам Астахова, аварийно-восстановительные работы на водоводе ведутся в круглосуточном режиме. О сроках ликвидации аварии и восстановлении нормативного давления в сети население проинформируют через управляющие компании.