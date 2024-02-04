Школьника, на которого с ножом напал одноклассник, готовят к выписке из больницы

За здоровьем школьника наблюдают врачи
Учащегося пермской кадетской школы №1, которого порезал ножом одноклассник, в ближайшее время выпишут из больницы. Его состояние стало лучше.
«Он под наблюдением специалистов, состояние удовлетворительное. Ребенка готовят к выписке», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края.
Ранее стало известно, что восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Мальчик нанес травму случайно во время игры. Пермский департамент образования начал проверку, в ходе которой выяснилось, что нож был сувенирным. Пострадавшего увезли в больницу.
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