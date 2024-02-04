04 февраля 2024

Школьника, на которого с ножом напал одноклассник, готовят к выписке из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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За здоровьем школьника наблюдают врачи Фото:

Учащегося пермской кадетской школы №1, которого порезал ножом одноклассник, в ближайшее время выпишут из больницы. Его состояние стало лучше.

«Он под наблюдением специалистов, состояние удовлетворительное. Ребенка готовят к выписке», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края.

Ранее стало известно, что восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Мальчик нанес травму случайно во время игры. Пермский департамент образования начал проверку, в ходе которой выяснилось, что нож был сувенирным. Пострадавшего увезли в больницу.

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Учащегося пермской кадетской школы №1, которого порезал ножом одноклассник, в ближайшее время выпишут из больницы. Его состояние стало лучше. «Он под наблюдением специалистов, состояние удовлетворительное. Ребенка готовят к выписке», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края. Ранее стало известно, что восьмиклассник пермской кадетской школы напал с ножом на своего одноклассника. Мальчик нанес травму случайно во время игры. Пермский департамент образования начал проверку, в ходе которой выяснилось, что нож был сувенирным. Пострадавшего увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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