У челябинского мобилизованного конфисковали автомобиль за пьяное вождение

У челябинца, призванного на военную службу по мобилизации, конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, помимо этого он еще должен выплатить 200-тысячный штраф.
«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Транспортное средство конфисковано для обращения в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там рассказали, что ранее военный уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Тогда он отделался 30-тысячным штрафом и лишением водительских прав на полтора года. Он оплатил необходимую сумму, однако водительское удостоверение не сдал. В июне 2023 года он был вновь остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения.
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