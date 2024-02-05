У челябинского мобилизованного конфисковали автомобиль за пьяное вождение

06 февраля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Мужчина дважды попался пьяным за рулем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У челябинца, призванного на военную службу по мобилизации, конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, помимо этого он еще должен выплатить 200-тысячный штраф. «Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Транспортное средство конфисковано для обращения в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что ранее военный уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Тогда он отделался 30-тысячным штрафом и лишением водительских прав на полтора года. Он оплатил необходимую сумму, однако водительское удостоверение не сдал. В июне 2023 года он был вновь остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения.

У челябинца, призванного на военную службу по мобилизации, конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, помимо этого он еще должен выплатить 200-тысячный штраф. «Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Транспортное средство конфисковано для обращения в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что ранее военный уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Тогда он отделался 30-тысячным штрафом и лишением водительских прав на полтора года. Он оплатил необходимую сумму, однако водительское удостоверение не сдал. В июне 2023 года он был вновь остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения.