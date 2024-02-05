05 февраля 2024

У челябинского мобилизованного конфисковали автомобиль за пьяное вождение

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчина дважды попался пьяным за рулем Фото:

У челябинца, призванного на военную службу по мобилизации, конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, помимо этого он еще должен выплатить 200-тысячный штраф.

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Транспортное средство конфисковано для обращения в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что ранее военный уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Тогда он отделался 30-тысячным штрафом и лишением водительских прав на полтора года. Он оплатил необходимую сумму, однако водительское удостоверение не сдал. В июне 2023 года он был вновь остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения.

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У челябинца, призванного на военную службу по мобилизации, конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, помимо этого он еще должен выплатить 200-тысячный штраф. «Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Транспортное средство конфисковано для обращения в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что ранее военный уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Тогда он отделался 30-тысячным штрафом и лишением водительских прав на полтора года. Он оплатил необходимую сумму, однако водительское удостоверение не сдал. В июне 2023 года он был вновь остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили у него признаки опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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