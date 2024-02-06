06 февраля 2024

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут пропавшего без вести 41-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, прохожий, мужчина, дорога, улица
Пропавший мужчина может находиться в вашем городе или районе (архивное фото) Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропал 41-летний Марсель Зайнуллин. Его местонахождение неизвестно с 3 февраля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Марсель Зайнуллин, 41 год. С 3 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, темно-синюю кофту и брюки. Также на нем были черные ботинки и шапка.

Если вы видели Марселя или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8(953)053-04-83.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропал 41-летний Марсель Зайнуллин. Его местонахождение неизвестно с 3 февраля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Марсель Зайнуллин, 41 год. С 3 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, темно-синюю кофту и брюки. Также на нем были черные ботинки и шапка. Если вы видели Марселя или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8(953)053-04-83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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