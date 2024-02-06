В Екатеринбурге четвертые сутки ищут пропавшего без вести 41-летнего мужчину. Фото

07 февраля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Пропавший мужчина может находиться в вашем городе или районе (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропал 41-летний Марсель Зайнуллин. Его местонахождение неизвестно с 3 февраля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Марсель Зайнуллин, 41 год. С 3 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, темно-синюю кофту и брюки. Также на нем были черные ботинки и шапка. Если вы видели Марселя или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8(953)053-04-83. Ориентировка на пропавшего мужчину Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb?w=wall-67871781_39495

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропал 41-летний Марсель Зайнуллин. Его местонахождение неизвестно с 3 февраля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Марсель Зайнуллин, 41 год. С 3 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, темно-синюю кофту и брюки. Также на нем были черные ботинки и шапка. Если вы видели Марселя или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8(953)053-04-83.