07 февраля 2024

Пермские бойцы СВО поблагодарили земляков за дрон и автомобиль. Видео

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Пермяки отправили дрон бойцам на фронт Фото:

Бойцы из Пермского края, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за квадрокоптер и внедорожник. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в группе регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим Народный фронт из Пермского края за квадрокоптер. Спасибо землякам за автомобиль „Нива“, бойцы благодарны за поддержку», — рассказали бойцы с фронта.

Ранее пермяки отправили землякам в зону СВО партию квадрокоптеров и внедорожников. Помощь успешно дошла до фронта.

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Бойцы из Пермского края, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за квадрокоптер и внедорожник. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в группе регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Благодарим Народный фронт из Пермского края за квадрокоптер. Спасибо землякам за автомобиль „Нива“, бойцы благодарны за поддержку», — рассказали бойцы с фронта. Ранее пермяки отправили землякам в зону СВО партию квадрокоптеров и внедорожников. Помощь успешно дошла до фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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