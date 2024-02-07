Пермяки отправили дрон бойцам на фронт
Бойцы из Пермского края, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за квадрокоптер и внедорожник. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в группе регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».
«Благодарим Народный фронт из Пермского края за квадрокоптер. Спасибо землякам за автомобиль „Нива“, бойцы благодарны за поддержку», — рассказали бойцы с фронта.
Ранее пермяки отправили землякам в зону СВО партию квадрокоптеров и внедорожников. Помощь успешно дошла до фронта.
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