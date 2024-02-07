Пермские бойцы СВО поблагодарили земляков за дрон и автомобиль. Видео

08 февраля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Пермяки отправили дрон бойцам на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бойцы из Пермского края, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за квадрокоптер и внедорожник. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в группе регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Благодарим Народный фронт из Пермского края за квадрокоптер. Спасибо землякам за автомобиль „Нива“, бойцы благодарны за поддержку», — рассказали бойцы с фронта. Ранее пермяки отправили землякам в зону СВО партию квадрокоптеров и внедорожников. Помощь успешно дошла до фронта.

Бойцы из Пермского края, участвующие в спецоперации, поблагодарили земляков за квадрокоптер и внедорожник. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в группе регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Благодарим Народный фронт из Пермского края за квадрокоптер. Спасибо землякам за автомобиль „Нива“, бойцы благодарны за поддержку», — рассказали бойцы с фронта. Ранее пермяки отправили землякам в зону СВО партию квадрокоптеров и внедорожников. Помощь успешно дошла до фронта.