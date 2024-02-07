Происшествия Полицейские возбудили уголовное дело после ограбления банка в Екатеринбурге. Фото 08 февраля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Похититель с оружием ворвался в банк вечером 7 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления «Металлинвестбанка» на Малышева, 75 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №7 возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — пояснил Горелых. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии. Расследование дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД. Работники банка от общения с корреспондентом агентства отказались. Жильцы дома, в котором находится финансовое учреждение, рассказали, что вечером 7 февраля их опрашивали полицейские. Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк 7 февраля перед самым закрытием. По предварительным данным, он вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал. В банке остался порядок после вооруженного налета Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления «Металлинвестбанка» на Малышева, 75 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №7 возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — пояснил Горелых. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии. Расследование дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД. Работники банка от общения с корреспондентом агентства отказались. Жильцы дома, в котором находится финансовое учреждение, рассказали, что вечером 7 февраля их опрашивали полицейские. Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк 7 февраля перед самым закрытием. По предварительным данным, он вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям