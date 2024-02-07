07 февраля 2024

Полицейские возбудили уголовное дело после ограбления банка в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк «Металлинвестбанк». Екатеринбург, металлинвестбанк
Похититель с оружием ворвался в банк вечером 7 февраля Фото:

Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления «Металлинвестбанка» на Малышева, 75 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №7 возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — пояснил Горелых. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии. Расследование дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД.

Работники банка от общения с корреспондентом агентства отказались. Жильцы дома, в котором находится финансовое учреждение, рассказали, что вечером 7 февраля их опрашивали полицейские.

Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк 7 февраля перед самым закрытием. По предварительным данным, он вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал.

Банк «Металлинвестбанк». Екатеринбург
В банке остался порядок после вооруженного налета
Фото:

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Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления «Металлинвестбанка» на Малышева, 75 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №7 возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — пояснил Горелых. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии. Расследование дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД. Работники банка от общения с корреспондентом агентства отказались. Жильцы дома, в котором находится финансовое учреждение, рассказали, что вечером 7 февраля их опрашивали полицейские. Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк 7 февраля перед самым закрытием. По предварительным данным, он вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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