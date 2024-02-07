Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления «Металлинвестбанка» на Малышева, 75 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №7 возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — пояснил Горелых. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии. Расследование дела находится на контроле у руководства регионального главка МВД.
Работники банка от общения с корреспондентом агентства отказались. Жильцы дома, в котором находится финансовое учреждение, рассказали, что вечером 7 февраля их опрашивали полицейские.
Похититель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк 7 февраля перед самым закрытием. По предварительным данным, он вынес около миллиона рублей. Никто из сотрудников «Металлинвестбанка» не пострадал.
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