Свердловчане накупили украшений на 8 миллиардов рублей

09 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

За прошлый год продажи ювелирных украшений УрФО выросли на 15% Фото: Александр Елизаров © URA.RU По итогам 2023 года Свердловская область стала лидером в Уральском федеральном округе по объемам продаж ювелирных украшений. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV. «Свердловская область с объемом продаж 8,73 миллиарда рублей за 2023 год лидирует на Урале. На втором месте оказалась Челябинская область с объемом 6,01 млрд рублей», — говорится в сообщении. В целом рынок ювелирной розницы УрФО за прошлый год в денежном выражении достиг 25,5 млрд рублей, что на 15,5% выше показателя предыдущего года. Самый высокий средний чек на ювелирные украшения за 2023 год зафиксирован в ЯНАО — 8 999 рублей. На втором месте оказался ХМАО (7 830 рублей), а на третьем — Челябинская область (7 215 рублей). Свердловская область по итогам прошлого года заняла четвертое место со средним чеком в 6 328 рублей. Замыкает топ-5 городов по тратам на ювелирные изделия Тюменская область (5 708 рублей).

По итогам 2023 года Свердловская область стала лидером в Уральском федеральном округе по объемам продаж ювелирных украшений. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитический центр SOKOLOV. «Свердловская область с объемом продаж 8,73 миллиарда рублей за 2023 год лидирует на Урале. На втором месте оказалась Челябинская область с объемом 6,01 млрд рублей», — говорится в сообщении. В целом рынок ювелирной розницы УрФО за прошлый год в денежном выражении достиг 25,5 млрд рублей, что на 15,5% выше показателя предыдущего года. Самый высокий средний чек на ювелирные украшения за 2023 год зафиксирован в ЯНАО — 8 999 рублей. На втором месте оказался ХМАО (7 830 рублей), а на третьем — Челябинская область (7 215 рублей). Свердловская область по итогам прошлого года заняла четвертое место со средним чеком в 6 328 рублей. Замыкает топ-5 городов по тратам на ювелирные изделия Тюменская область (5 708 рублей).