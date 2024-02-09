Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за Украины

10 февраля 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто сообщил, что большинство европейских стран хотят завершения конфликта Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия подвергается атаке со стороны евроатлантического сообщества, так как выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом заявил глава страны МИД Петер Сийярто. «Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — заявил Сийярто в беседе с РИА Новости. По его словам, Венгрия придерживается позиции, что необходимо как можно скорее прекратить конфликт на Украине и начать мирные переговоры. Сийярто подчеркнул, что давление не мешает Будапешту говорить «то, что он думает». Он отметил, что большинство европейских стран хотят завершения боевых действий. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что время работает на Россию в конфликте на Украине. Он отметил, что бывший президент США Дональд Трамп — единственный из мировых лидеров, кто может остановить конфликт на Украине, передает телеканал 360.

Венгрия подвергается атаке со стороны евроатлантического сообщества, так как выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом заявил глава страны МИД Петер Сийярто. «Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — заявил Сийярто в беседе с РИА Новости. По его словам, Венгрия придерживается позиции, что необходимо как можно скорее прекратить конфликт на Украине и начать мирные переговоры. Сийярто подчеркнул, что давление не мешает Будапешту говорить «то, что он думает». Он отметил, что большинство европейских стран хотят завершения боевых действий. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что время работает на Россию в конфликте на Украине. Он отметил, что бывший президент США Дональд Трамп — единственный из мировых лидеров, кто может остановить конфликт на Украине, передает телеканал 360.