Shot: в Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, кинолог, служебная собака, безопасность, турникет, система безопасности, полиция, школа, овчарка, розыскная собака
Местность, где была обнаружена взрывчатка, не попадает на камеры видеонаблюдения Фото:

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом Всеволожском заводе алюминиевых сплавов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, на территории завода обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя кг мощной взрывчатки.

«Подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов», — говорится в сообщении. По информации канала, неизвестный заложил СВУ рядом со складом. На место были вызваны спецслужбы.

Эксперты отметили, что взрывчатка состоит из тетрила. Он является мощным веществом. В СВУ была вмонтирована также зажигательная трубка. Местность, где была обнаружена взрывчатка, не попадает на камеры видеонаблюдения.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ и на завод. Ответ ожидается.

Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию Службой безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом Всеволожском заводе алюминиевых сплавов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, на территории завода обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя кг мощной взрывчатки. «Подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов», — говорится в сообщении. По информации канала, неизвестный заложил СВУ рядом со складом. На место были вызваны спецслужбы. Эксперты отметили, что взрывчатка состоит из тетрила. Он является мощным веществом. В СВУ была вмонтирована также зажигательная трубка. Местность, где была обнаружена взрывчатка, не попадает на камеры видеонаблюдения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ и на завод. Ответ ожидается. Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию Службой безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...