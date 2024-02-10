Shot: в Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

10 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Местность, где была обнаружена взрывчатка, не попадает на камеры видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом Всеволожском заводе алюминиевых сплавов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, на территории завода обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя кг мощной взрывчатки. «Подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов», — говорится в сообщении. По информации канала, неизвестный заложил СВУ рядом со складом. На место были вызваны спецслужбы. Эксперты отметили, что взрывчатка состоит из тетрила. Он является мощным веществом. В СВУ была вмонтирована также зажигательная трубка. Местность, где была обнаружена взрывчатка, не попадает на камеры видеонаблюдения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ и на завод. Ответ ожидается. Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию Службой безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины.

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом Всеволожском заводе алюминиевых сплавов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, на территории завода обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с двумя кг мощной взрывчатки. «Подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов», — говорится в сообщении. По информации канала, неизвестный заложил СВУ рядом со складом. На место были вызваны спецслужбы. Эксперты отметили, что взрывчатка состоит из тетрила. Он является мощным веществом. В СВУ была вмонтирована также зажигательная трубка. Местность, где была обнаружена взрывчатка, не попадает на камеры видеонаблюдения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ и на завод. Ответ ожидается. Ранее ФСБ задержала трех россиян, которые по заданию Службой безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на одного из руководителей Крыма. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства из немецкой противотанковой мины.