Мэр Нижнего Тагила назвал ответственных за уборку снега во дворах

В городских службах образовался острый кадровый дефицит
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что очищенные от снега улицы люди увидят только весной. По его словам, именно она будет главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году.
«До активного снеготаяния осталось полтора месяца — так что главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году, наверное, будет весна», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, этой зимой люди уже не увидят очищенных от снега улиц.
Он считает, что предыдущие малоснежные зимы «расслабили» городские службы. Вдобавок к этому еще и образовался кадровый дефицит, отметил глава Нижнего Тагила.
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