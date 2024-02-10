10 февраля 2024

Мэр Нижнего Тагила назвал ответственных за уборку снега во дворах

Мэр Пинаев: главным уборщиком снега с дорог в этом году будет весна
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, уборка снега, снегоуборочная техника, снегопад, горы снега в городе
В городских службах образовался острый кадровый дефицит Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что очищенные от снега улицы люди увидят только весной. По его словам, именно она будет главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году.

«До активного снеготаяния осталось полтора месяца — так что главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году, наверное, будет весна», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, этой зимой люди уже не увидят очищенных от снега улиц.

Он считает, что предыдущие малоснежные зимы «расслабили» городские службы. Вдобавок к этому еще и образовался кадровый дефицит, отметил глава Нижнего Тагила.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что очищенные от снега улицы люди увидят только весной. По его словам, именно она будет главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году. «До активного снеготаяния осталось полтора месяца — так что главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году, наверное, будет весна», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, этой зимой люди уже не увидят очищенных от снега улиц. Он считает, что предыдущие малоснежные зимы «расслабили» городские службы. Вдобавок к этому еще и образовался кадровый дефицит, отметил глава Нижнего Тагила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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