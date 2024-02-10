Мэр Нижнего Тагила назвал ответственных за уборку снега во дворах

Мэр Пинаев: главным уборщиком снега с дорог в этом году будет весна

11 февраля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

В городских службах образовался острый кадровый дефицит Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что очищенные от снега улицы люди увидят только весной. По его словам, именно она будет главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году. «До активного снеготаяния осталось полтора месяца — так что главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году, наверное, будет весна», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, этой зимой люди уже не увидят очищенных от снега улиц. Он считает, что предыдущие малоснежные зимы «расслабили» городские службы. Вдобавок к этому еще и образовался кадровый дефицит, отметил глава Нижнего Тагила.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что очищенные от снега улицы люди увидят только весной. По его словам, именно она будет главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году. «До активного снеготаяния осталось полтора месяца — так что главным уборщиком снега с дорог и тротуаров в этом году, наверное, будет весна», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, этой зимой люди уже не увидят очищенных от снега улиц. Он считает, что предыдущие малоснежные зимы «расслабили» городские службы. Вдобавок к этому еще и образовался кадровый дефицит, отметил глава Нижнего Тагила.