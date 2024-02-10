10 февраля 2024

В Екатеринбурге во дворе жилого дома нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы предполагают, что мужчина сорвался с верхних этажей дома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во дворе дома на улице 40-летия Комсомола, 35 нашли труп. Очевидцы предполагают, что молодой человек сорвался с верхних этажей дома.

«Ориентировочно с 19 этажа выпал парень, по адресу 40-летия Комсомола, 35, что произошло — никто не знает. Полиция уже на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент.

Фото:

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В Екатеринбурге во дворе дома на улице 40-летия Комсомола, 35 нашли труп. Очевидцы предполагают, что молодой человек сорвался с верхних этажей дома. «Ориентировочно с 19 этажа выпал парень, по адресу 40-летия Комсомола, 35, что произошло — никто не знает. Полиция уже на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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