Происшествия В Екатеринбурге во дворе жилого дома нашли труп. Фото 11 февраля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 + Очевидцы предполагают, что мужчина сорвался с верхних этажей дома (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге во дворе дома на улице 40-летия Комсомола, 35 нашли труп. Очевидцы предполагают, что молодой человек сорвался с верхних этажей дома. «Ориентировочно с 19 этажа выпал парень, по адресу 40-летия Комсомола, 35, что произошло — никто не знает. Полиция уже на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/24418) В Екатеринбурге во дворе дома на улице 40-летия Комсомола, 35 нашли труп. Очевидцы предполагают, что молодой человек сорвался с верхних этажей дома. «Ориентировочно с 19 этажа выпал парень, по адресу 40-летия Комсомола, 35, что произошло — никто не знает. Полиция уже на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям