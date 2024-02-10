Очевидцы предполагают, что мужчина сорвался с верхних этажей дома (архивное фото)
В Екатеринбурге во дворе дома на улице 40-летия Комсомола, 35 нашли труп. Очевидцы предполагают, что молодой человек сорвался с верхних этажей дома.
«Ориентировочно с 19 этажа выпал парень, по адресу 40-летия Комсомола, 35, что произошло — никто не знает. Полиция уже на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют инцидент.
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