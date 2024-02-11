11 февраля 2024

Куйвашев наградил топов УГМК и «Синары», главного раввина и экс-вице-премьера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаками отличия нескольких свердловчан Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия за заслуги перед регионом четырех человек. В списке — бывший вице-премьер области, бизнесмен Олег Гусев, главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази, гендиректор «Синара — Девелопмент» Тимур Уфимцев и замруководителя службы по контролю за инвестдеятельностью УГМК Олег Клинский. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе Олег Гусев представлен как президент Свердловской областной федерации конного спорта. Наградили его по заявлению регионального министерства спорта за заслуги в сфере социального развития. Гусев владеет конноспортивным клубом «Дубрава», где ежегодно проходят соревнования по конкуру. Традиционно мероприятие посещает губернатор Евгений Куйвашев и другие высокие гости.

Зелига Ашкенази к награде представил департамент внутренней политики — за выдающиеся достижения в сфере социального развития. Тимура Уфимцева наградили по представлению министерства строительства — за достижения в сфере социально-экономического развития. На заслуги Олега Клинского обратили внимание в министерстве промышленности.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия за заслуги перед регионом четырех человек. В списке — бывший вице-премьер области, бизнесмен Олег Гусев, главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази, гендиректор «Синара — Девелопмент» Тимур Уфимцев и замруководителя службы по контролю за инвестдеятельностью УГМК Олег Клинский. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе Олег Гусев представлен как президент Свердловской областной федерации конного спорта. Наградили его по заявлению регионального министерства спорта за заслуги в сфере социального развития. Гусев владеет конноспортивным клубом «Дубрава», где ежегодно проходят соревнования по конкуру. Традиционно мероприятие посещает губернатор Евгений Куйвашев и другие высокие гости. Зелига Ашкенази к награде представил департамент внутренней политики — за выдающиеся достижения в сфере социального развития. Тимура Уфимцева наградили по представлению министерства строительства — за достижения в сфере социально-экономического развития. На заслуги Олега Клинского обратили внимание в министерстве промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...