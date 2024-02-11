Куйвашев наградил топов УГМК и «Синары», главного раввина и экс-вице-премьера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия за заслуги перед регионом четырех человек. В списке — бывший вице-премьер области, бизнесмен Олег Гусев, главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази, гендиректор «Синара — Девелопмент» Тимур Уфимцев и замруководителя службы по контролю за инвестдеятельностью УГМК Олег Клинский. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе Олег Гусев представлен как президент Свердловской областной федерации конного спорта. Наградили его по заявлению регионального министерства спорта за заслуги в сфере социального развития. Гусев владеет конноспортивным клубом «Дубрава», где ежегодно проходят соревнования по конкуру. Традиционно мероприятие посещает губернатор Евгений Куйвашев и другие высокие гости.
Зелига Ашкенази к награде представил департамент внутренней политики — за выдающиеся достижения в сфере социального развития. Тимура Уфимцева наградили по представлению министерства строительства — за достижения в сфере социально-экономического развития. На заслуги Олега Клинского обратили внимание в министерстве промышленности.
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