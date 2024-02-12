Женщина-слесарь получила первую в Пермском крае ипотеку от «Ростеха»

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В Перми благодаря новой программе смогут приобрести квартиры 200 специалистов ОДК Фото:

Сотрудница оборонного предприятия «ОДК-Пермские Моторы» первой в регионе получила ипотечный кредит по новой программе «Квадратные метры Ростеха». Об этом рассказали представители «Ростеха».

«Ипотека и квартира предоставлены в рамках реализации совместной программы „Промсвязьбанка“ и госкорпорации „Квадратные метры Ростеха“. По программе сейчас строится жилье в 17 регионах России. В этой работе участвуют семь промышленных холдингов госкорпорации», — сообщил telegram-канал «Ростех».

В сообщении уточняется, что в Перми благодаря программе смогут улучшить жилищные условия 200 специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации. Эта мера помогает привлекать на заводы молодых специалистов, а также мотивировать опытных сотрудников в условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах.

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Сотрудница оборонного предприятия «ОДК-Пермские Моторы» первой в регионе получила ипотечный кредит по новой программе «Квадратные метры Ростеха». Об этом рассказали представители «Ростеха». «Ипотека и квартира предоставлены в рамках реализации совместной программы „Промсвязьбанка“ и госкорпорации „Квадратные метры Ростеха“. По программе сейчас строится жилье в 17 регионах России. В этой работе участвуют семь промышленных холдингов госкорпорации», — сообщил telegram-канал «Ростех». В сообщении уточняется, что в Перми благодаря программе смогут улучшить жилищные условия 200 специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации. Эта мера помогает привлекать на заводы молодых специалистов, а также мотивировать опытных сотрудников в условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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