Женщина-слесарь получила первую в Пермском крае ипотеку от «Ростеха»

12 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В Перми благодаря новой программе смогут приобрести квартиры 200 специалистов ОДК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудница оборонного предприятия «ОДК-Пермские Моторы» первой в регионе получила ипотечный кредит по новой программе «Квадратные метры Ростеха». Об этом рассказали представители «Ростеха». «Ипотека и квартира предоставлены в рамках реализации совместной программы „Промсвязьбанка“ и госкорпорации „Квадратные метры Ростеха“. По программе сейчас строится жилье в 17 регионах России. В этой работе участвуют семь промышленных холдингов госкорпорации», — сообщил telegram-канал «Ростех». В сообщении уточняется, что в Перми благодаря программе смогут улучшить жилищные условия 200 специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации. Эта мера помогает привлекать на заводы молодых специалистов, а также мотивировать опытных сотрудников в условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах.

Сотрудница оборонного предприятия «ОДК-Пермские Моторы» первой в регионе получила ипотечный кредит по новой программе «Квадратные метры Ростеха». Об этом рассказали представители «Ростеха». «Ипотека и квартира предоставлены в рамках реализации совместной программы „Промсвязьбанка“ и госкорпорации „Квадратные метры Ростеха“. По программе сейчас строится жилье в 17 регионах России. В этой работе участвуют семь промышленных холдингов госкорпорации», — сообщил telegram-канал «Ростех». В сообщении уточняется, что в Перми благодаря программе смогут улучшить жилищные условия 200 специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации. Эта мера помогает привлекать на заводы молодых специалистов, а также мотивировать опытных сотрудников в условиях высокой потребности в квалифицированных кадрах.