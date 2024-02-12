Пермские ветераны СВО предложили помочь семье, потерявшей дочь в ДТП

13 февраля 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО выразили соболезнования родителям погибшей девочки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские ветераны специальной военной операции предложили помочь семье 12-летней девочки, погибшей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом они пишут в telegram-канале «Прикамские витязи». «Выражаем соболезнования от нашего воинского коллектива. В такие моменты сложно что-то говорить, давайте просто поможем», — написали ветераны. В ДТП на повороте в Полазну погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Водитель Mercedes был пьяным и ездил без прав, которых лишился за вождение в нетрезвом виде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

Пермские ветераны специальной военной операции предложили помочь семье 12-летней девочки, погибшей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом они пишут в telegram-канале «Прикамские витязи». «Выражаем соболезнования от нашего воинского коллектива. В такие моменты сложно что-то говорить, давайте просто поможем», — написали ветераны. В ДТП на повороте в Полазну погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Водитель Mercedes был пьяным и ездил без прав, которых лишился за вождение в нетрезвом виде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.