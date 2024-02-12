12 февраля 2024

Пермские ветераны СВО предложили помочь семье, потерявшей дочь в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведчик, штурмовик, военная экипировка, участник сво
Ветераны СВО выразили соболезнования родителям погибшей девочки Фото:

Пермские ветераны специальной военной операции предложили помочь семье 12-летней девочки, погибшей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом они пишут в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Выражаем соболезнования от нашего воинского коллектива. В такие моменты сложно что-то говорить, давайте просто поможем», — написали ветераны.

В ДТП на повороте в Полазну погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Водитель Mercedes был пьяным и ездил без прав, которых лишился за вождение в нетрезвом виде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

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Пермские ветераны специальной военной операции предложили помочь семье 12-летней девочки, погибшей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом они пишут в telegram-канале «Прикамские витязи». «Выражаем соболезнования от нашего воинского коллектива. В такие моменты сложно что-то говорить, давайте просто поможем», — написали ветераны. В ДТП на повороте в Полазну погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Водитель Mercedes был пьяным и ездил без прав, которых лишился за вождение в нетрезвом виде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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