Пермские ветераны СВО предложили помочь семье, потерявшей дочь в ДТП

Пермские ветераны специальной военной операции предложили помочь семье 12-летней девочки, погибшей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом они пишут в telegram-канале «Прикамские витязи».
«Выражаем соболезнования от нашего воинского коллектива. В такие моменты сложно что-то говорить, давайте просто поможем», — написали ветераны.
В ДТП на повороте в Полазну погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Водитель Mercedes был пьяным и ездил без прав, которых лишился за вождение в нетрезвом виде. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.