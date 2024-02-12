Общество Транспорт В Челябинске временно остановлено движение трамваев в Ленинский район 13 февраля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 + Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 13 февраля временно ограничено движение трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябгэт. «Временное ограничение движения трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, трамвай 22 направлен до ЧТЗ», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, движение трамваев ограничено из-за аварии на тяговой подстанции. При этом трамвай 18 ходит с интервалом 10-20 минут, согласно расписанию. В Челябинске 13 февраля временно ограничено движение трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябгэт. «Временное ограничение движения трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, трамвай 22 направлен до ЧТЗ», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, движение трамваев ограничено из-за аварии на тяговой подстанции. При этом трамвай 18 ходит с интервалом 10-20 минут, согласно расписанию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям