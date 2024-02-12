12 февраля 2024

В Челябинске временно остановлено движение трамваев в Ленинский район

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, электротранспорт, трамвай, городской транспорт
Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ Фото:

В Челябинске 13 февраля временно ограничено движение трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябгэт.

«Временное ограничение движения трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, трамвай 22 направлен до ЧТЗ», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, движение трамваев ограничено из-за аварии на тяговой подстанции. При этом трамвай 18 ходит с интервалом 10-20 минут, согласно расписанию.

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В Челябинске 13 февраля временно ограничено движение трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябгэт. «Временное ограничение движения трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, трамвай 22 направлен до ЧТЗ», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, движение трамваев ограничено из-за аварии на тяговой подстанции. При этом трамвай 18 ходит с интервалом 10-20 минут, согласно расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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