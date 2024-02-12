В Челябинске временно остановлено движение трамваев в Ленинский район

Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ
В Челябинске 13 февраля временно ограничено движение трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, а трамвай 22 будет следовать до ЧТЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Челябгэт.
«Временное ограничение движения трамваев в Ленинский район. Трамвай 12 отменен, трамвай 22 направлен до ЧТЗ», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, движение трамваев ограничено из-за аварии на тяговой подстанции. При этом трамвай 18 ходит с интервалом 10-20 минут, согласно расписанию.
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