12 февраля 2024

Житель ХМАО выиграл суперприз в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Суперприз, который выиграл югорчанин, составил 1,6 млн рублей Фото:

Житель ХМАО стал миллионером, выиграв суперприз в лотерее. В пресс-службе «Столото» агентству сообщили, что выигрыш составил более 1,5 миллиона рублей.

«9 февраля 2024 года в государственной лотерее „Рапидо 2.0“ в 119383-м тираже был разыгран суперприз — 1 571 055 рублей. Билет был куплен жителем Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в мобильном приложении „Столото“», — уточнили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей.

Победителю удалось угадать все числа выигрышной комбинации. Также он отметил дополнительные числа на игровом поле, благодаря чему увеличил выигрыш. Сумма составила 1 661 055 рублей.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл в лотерею более 38 миллионов рублей. Он купил билет на несколько тиражей подряд.

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Житель ХМАО стал миллионером, выиграв суперприз в лотерее. В пресс-службе «Столото» агентству сообщили, что выигрыш составил более 1,5 миллиона рублей. «9 февраля 2024 года в государственной лотерее „Рапидо 2.0“ в 119383-м тираже был разыгран суперприз — 1 571 055 рублей. Билет был куплен жителем Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в мобильном приложении „Столото“», — уточнили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей. Победителю удалось угадать все числа выигрышной комбинации. Также он отметил дополнительные числа на игровом поле, благодаря чему увеличил выигрыш. Сумма составила 1 661 055 рублей. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл в лотерею более 38 миллионов рублей. Он купил билет на несколько тиражей подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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