Житель ХМАО выиграл суперприз в лотерее

Житель ХМАО стал миллионером, выиграв суперприз в лотерее. В пресс-службе «Столото» агентству сообщили, что выигрыш составил более 1,5 миллиона рублей.
«9 февраля 2024 года в государственной лотерее „Рапидо 2.0“ в 119383-м тираже был разыгран суперприз — 1 571 055 рублей. Билет был куплен жителем Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в мобильном приложении „Столото“», — уточнили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей.
Победителю удалось угадать все числа выигрышной комбинации. Также он отметил дополнительные числа на игровом поле, благодаря чему увеличил выигрыш. Сумма составила 1 661 055 рублей.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл в лотерею более 38 миллионов рублей. Он купил билет на несколько тиражей подряд.
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