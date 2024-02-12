12 февраля 2024

Житель ХМАО отделался исправительными работами за убийство женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к исправительным работам Фото:

Житель Урая за убийство получил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщается в картотеке городского суда.

«Признать виновным Репина Ивана Ивановича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства», — сообщается в картотеке. Инцидент произошел летом 2023 года.

Мужчина распивал алкоголь со своей знакомой. Во время совместного отдыха они поссорились, и осужденный ударил женщину локтем в правый глаз, из-за чего та упала и ударилась головой об угол деревянной тумбы. Югорчанка была госпитализирована и скончалась в медучреждении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО гражданин Турции избежал наказания за избиение женщины. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

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Житель Урая за убийство получил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщается в картотеке городского суда. «Признать виновным Репина Ивана Ивановича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства», — сообщается в картотеке. Инцидент произошел летом 2023 года. Мужчина распивал алкоголь со своей знакомой. Во время совместного отдыха они поссорились, и осужденный ударил женщину локтем в правый глаз, из-за чего та упала и ударилась головой об угол деревянной тумбы. Югорчанка была госпитализирована и скончалась в медучреждении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО гражданин Турции избежал наказания за избиение женщины. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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