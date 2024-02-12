Происшествия Криминал Житель ХМАО отделался исправительными работами за убийство женщины 13 февраля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 + Суд приговорил югорчанина к исправительным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Урая за убийство получил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщается в картотеке городского суда. «Признать виновным Репина Ивана Ивановича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства», — сообщается в картотеке. Инцидент произошел летом 2023 года. Мужчина распивал алкоголь со своей знакомой. Во время совместного отдыха они поссорились, и осужденный ударил женщину локтем в правый глаз, из-за чего та упала и ударилась головой об угол деревянной тумбы. Югорчанка была госпитализирована и скончалась в медучреждении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО гражданин Турции избежал наказания за избиение женщины. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Житель Урая за убийство получил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщается в картотеке городского суда. «Признать виновным Репина Ивана Ивановича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства», — сообщается в картотеке. Инцидент произошел летом 2023 года. Мужчина распивал алкоголь со своей знакомой. Во время совместного отдыха они поссорились, и осужденный ударил женщину локтем в правый глаз, из-за чего та упала и ударилась головой об угол деревянной тумбы. Югорчанка была госпитализирована и скончалась в медучреждении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО гражданин Турции избежал наказания за избиение женщины. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям