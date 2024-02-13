13 февраля 2024

Мальчик из Челябинска получил от мобилизованного отца в подарок SHAMAN

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
SHAMAN встретился с сыном бойца с позывным «Шаман» Фото:

Мальчик Тимофей из Челябинска смог встретиться со своим кумиром, певцом SHAMAN, благодаря отцу, который служит в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала мать ребенка.

«Муж ушел на СВО год назад. Тимоше мы сказали, что папа поехал в командировку на работу. Но он, я думаю, все понимает. Скучает очень», — рассказывает историю мамы Тимофея «Комсомольская правда» Екатеринбург. В конце февраля у мальчика будет день рожденье, отец для него организовал встречу с любимым артистом.

На СВО отцу мальчика дали позывной также «Шаман». А так как сын любит песни артиста, то мать решила на день рождения сводить Тимофея на концерт. Когда муж узнал об этом, то решил договориться о личной встрече сына с SHAMAN.

9 февраля SHAMAN давал концерт в Челябинске, а за день до него с матерью Тимофея связался PR-менеджер певца. Встреча с поклонником состоялась перед концертом. Артист побеседовал с Тимофеем и дал автограф.

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Мальчик Тимофей из Челябинска смог встретиться со своим кумиром, певцом SHAMAN, благодаря отцу, который служит в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала мать ребенка. «Муж ушел на СВО год назад. Тимоше мы сказали, что папа поехал в командировку на работу. Но он, я думаю, все понимает. Скучает очень», — рассказывает историю мамы Тимофея «Комсомольская правда» Екатеринбург. В конце февраля у мальчика будет день рожденье, отец для него организовал встречу с любимым артистом. На СВО отцу мальчика дали позывной также «Шаман». А так как сын любит песни артиста, то мать решила на день рождения сводить Тимофея на концерт. Когда муж узнал об этом, то решил договориться о личной встрече сына с SHAMAN. 9 февраля SHAMAN давал концерт в Челябинске, а за день до него с матерью Тимофея связался PR-менеджер певца. Встреча с поклонником состоялась перед концертом. Артист побеседовал с Тимофеем и дал автограф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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