Мальчик из Челябинска получил от мобилизованного отца в подарок SHAMAN

14 февраля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

SHAMAN встретился с сыном бойца с позывным «Шаман» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мальчик Тимофей из Челябинска смог встретиться со своим кумиром, певцом SHAMAN, благодаря отцу, который служит в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала мать ребенка. «Муж ушел на СВО год назад. Тимоше мы сказали, что папа поехал в командировку на работу. Но он, я думаю, все понимает. Скучает очень», — рассказывает историю мамы Тимофея «Комсомольская правда» Екатеринбург. В конце февраля у мальчика будет день рожденье, отец для него организовал встречу с любимым артистом. На СВО отцу мальчика дали позывной также «Шаман». А так как сын любит песни артиста, то мать решила на день рождения сводить Тимофея на концерт. Когда муж узнал об этом, то решил договориться о личной встрече сына с SHAMAN. 9 февраля SHAMAN давал концерт в Челябинске, а за день до него с матерью Тимофея связался PR-менеджер певца. Встреча с поклонником состоялась перед концертом. Артист побеседовал с Тимофеем и дал автограф.

Мальчик Тимофей из Челябинска смог встретиться со своим кумиром, певцом SHAMAN, благодаря отцу, который служит в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала мать ребенка. «Муж ушел на СВО год назад. Тимоше мы сказали, что папа поехал в командировку на работу. Но он, я думаю, все понимает. Скучает очень», — рассказывает историю мамы Тимофея «Комсомольская правда» Екатеринбург. В конце февраля у мальчика будет день рожденье, отец для него организовал встречу с любимым артистом. На СВО отцу мальчика дали позывной также «Шаман». А так как сын любит песни артиста, то мать решила на день рождения сводить Тимофея на концерт. Когда муж узнал об этом, то решил договориться о личной встрече сына с SHAMAN. 9 февраля SHAMAN давал концерт в Челябинске, а за день до него с матерью Тимофея связался PR-менеджер певца. Встреча с поклонником состоялась перед концертом. Артист побеседовал с Тимофеем и дал автограф.