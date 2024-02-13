Полиция нашла жителя Златоуста, обстрелявшего окна жилого дома

14 февраля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Мужчина, стрелявший по окнам, ранее был судим (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) установлена личность мужчины, расстрелявшего окна жилого дома. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе полиции города. «Подозреваемый установлен. Это ранее судимый 25-летний житель Златоуста. Мужчина заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Решается вопрос о привлечении его к ответственности», — сообщили в городском отделе полиции. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Также мужчине грозит статья 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Санкции статей не связаны с лишением свободы. Заявление в полицию по поводу стрельбы по окнам жилой многоэтажки было подано в полицию 12 февраля. Сам инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля. О пострадавших не сообщается.

В Златоусте (Челябинская область) установлена личность мужчины, расстрелявшего окна жилого дома. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе полиции города. «Подозреваемый установлен. Это ранее судимый 25-летний житель Златоуста. Мужчина заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Решается вопрос о привлечении его к ответственности», — сообщили в городском отделе полиции. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Также мужчине грозит статья 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Санкции статей не связаны с лишением свободы. Заявление в полицию по поводу стрельбы по окнам жилой многоэтажки было подано в полицию 12 февраля. Сам инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля. О пострадавших не сообщается.