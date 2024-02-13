13 февраля 2024

Полиция нашла жителя Златоуста, обстрелявшего окна жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Мужчина, стрелявший по окнам, ранее был судим (архивное фото) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) установлена личность мужчины, расстрелявшего окна жилого дома. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе полиции города.

«Подозреваемый установлен. Это ранее судимый 25-летний житель Златоуста. Мужчина заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Решается вопрос о привлечении его к ответственности», — сообщили в городском отделе полиции.

В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Также мужчине грозит статья 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Санкции статей не связаны с лишением свободы.

Заявление в полицию по поводу стрельбы по окнам жилой многоэтажки было подано в полицию 12 февраля. Сам инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля. О пострадавших не сообщается.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) установлена личность мужчины, расстрелявшего окна жилого дома. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе полиции города. «Подозреваемый установлен. Это ранее судимый 25-летний житель Златоуста. Мужчина заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Решается вопрос о привлечении его к ответственности», — сообщили в городском отделе полиции. В настоящее время возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Также мужчине грозит статья 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Санкции статей не связаны с лишением свободы. Заявление в полицию по поводу стрельбы по окнам жилой многоэтажки было подано в полицию 12 февраля. Сам инцидент произошел в ночь с 11 на 12 февраля. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...