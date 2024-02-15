Сколько раз и зачем Путин приезжал в Челябинскую область

Президент России с 2000 года побывал в Челябинской области уже 14 раз

15 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ждут визита российского лидера Владимира Путина, который должен приехать из соседнего Екатеринбурга. Президент намерен встретиться с властями региона и посетить несколько челябинских предприятий. В преддверии этого URA.RU посчитало, сколько раз глава государства приезжал в регион, с кем общался и чем занимался. Март 2000 года. Владимир Путин впервые побывал в Челябинской области — в статусе исполняющего обязанности президента. В ЗАТО Снежинск он провел совещание по развитию атомной энергетики. Заодно поприсутствовал на товарищеской встрече по дзюдо между командами Челябинска и Санкт-Петербурга. Декабрь 2000 года. Выиграв президентские выборы, Путин уже как глава государства прилетел в Магнитогорск. Он смотрел производство ММК и встретился с его руководителей Виктором Рашниковым. Январь 2003 года. Владимир Путин приехал на горнолыжный центр в Абзаково. Формально это территория Башкирии, но ММК построил там один из самых лучших в стране ГЛЦ. Там он покатался на горных лыжах с губернатором Петром Суминым (тогда с легкой руки президента горнолыжный спорт наряду с дзюдо начал входить в моду у чиновников и олигархов) и переговорил с Рашниковым. А еще отстоял рождественскую службу в храме села Агаповка под Магнитогорском. Кстати, в ГЛЦ президент прошел трассу для профессионалов «Шайтан» — никто из представителей принимающей стороны, специально бравших уроки у тренеров по горным лыжам, на это не решился. Май 2005 года. Челябинцам этот визит на российско-казахстанский форум запомнился неформальным общением президента с возглавлявшим тогда соседнюю страну Нурсултаном Назарбаевым. Путин вместе с президентом Казахстана, уральским полпредом Петром Латышевым и губернатором Петром Суминым во время прогулки по пешеходной Кировке зашли в бар «Лиса и гусь» на Кировке и выпили пива. А еще глава государства почти полдня провел на Аркаиме. Собственно, с заповедника визит и начался — по территории Путина водил первооткрыватель Аркаима Геннадий Зданович. Август 2007 года. На Чебаркульском полигоне прошли учения «Мирная миссия» армий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин лично наблюдал за ходом маневров. Июль 2010 года. Путин, возглавлявший во время президентства Дмитрия Медведева правительство РФ, побывал на ЧТПЗ. Там он принял участие в церемонии запуска цеха «Высота 239». Февраль 2012 года. Путин, вновь баллотирующийся на президентских выборах, посетил поселок Роза, расположенный на краю самого глубокого в Европе Коркинского угольного разреза. По его поручению начался процесс расселения части поселка, медленно сползающей в закрытый карьер. Июль 2012 года. Выиграв выборы, Путин прилетел в Магнитогорск. Президент запустил вторую очередь стана-2000 на ММК. Август 2014 года. Челябинск принимал финал чемпионата мира по дзюдо, который впервые проходил в России. Многие горожане наблюдали, как кортеж президента следовал через весь город к ледовой арене «Трактор». Болельщики же потом хвастались, что смотрели схватки борцов вместе с Владимиром Путиным. Декабрь 2016 года. Путин провел выездное заседание Совета безопасности в Государственном ракетном центре имени Макеева в Миассе. Затем он посетил на ЧТПЗ совместное с РОСНАНО производство «ЭТЕРНО», где провел совещание по импортозамещению — после переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией страна столкнулась с первыми санкциями Запада. Ноябрь 2017 года. В ходе очередного российско-казахстанского форума Назарбаев ностальгически вспомнил, как в 2005 году они дегустировали пиво на Кировке. Главы двух стран осмотрели завод группы компаний «Конар» «Русские электрические двигатели», где прошло пленарное заседание форума. А еще президент пообщался и сфотографировался на память с рабочими Челябинского компрессорного завода. 31 декабря 2018 года. Президент России прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Глава государства провел в оперативном штабе совещание с участием руководства МЧС, Минздрава Челябинской области и УрФО, поручив создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Также Путин навестил в больнице пострадавших в результате обрушения. Июль 2019 года. Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. «Да, давайте», — сказал глава государства, находясь на главном посту управления производством на просьбу сотрудника ММК разрешить дать старт работе агломашины. По просьбе металлургов он расписался на информационном стенде, расположенном на посту управления. На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, полпред Николай Цуканов и тогда еще врио губернатора Алексей Текслер. Август 2021 года. Прилетев в Челябинск, Путин пересел в вертолет и осмотрел с воздуха пострадавшие от серьезных природных пожаров районы области. Затем последовало совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров, охвативших тогда целый ряд регионов страны.