В Магнитогорске пьяная молодежь устроила массовую драку в кафе. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, мебель, стулья, столы, кафе, скатерть
Драка произошла в магнитогорском кафе «Рифей» Фото:

В кафе «Рифей» в Магнитогорске (Челябинская область) произошла массовая драка. Об этом 14 февраля сообщили в охранной организации «Право роста».

«В кафе „Рифей“ пришла компания молодых людей. Перебрав с алкоголем, они разругались между собой. Оскорбления переросли в драку, итогом которой стала разбитая бровь». — сообщили в telegram-канале организации.

Охранникам «Права роста» удалось урегулировать конфликт. От вызова скорой помощи драчуны отказались. Материальный ущерб заведению был возмещен на месте. В связи с этим полицию вызывать не стали, а дебоширы покинули заведение.

В декабре 2023 году охранная организация сообщала о драке в магнитогорском кафе «Шашлычный дом». Тогда на место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии и ППС.

Ущерб заведению был возмещен на месте
Ущерб заведению был возмещен на месте
Фото:
Результатом инцидента стала разбитая бровь
Результатом инцидента стала разбитая бровь
Фото:

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В кафе «Рифей» в Магнитогорске (Челябинская область) произошла массовая драка. Об этом 14 февраля сообщили в охранной организации «Право роста». «В кафе „Рифей“ пришла компания молодых людей. Перебрав с алкоголем, они разругались между собой. Оскорбления переросли в драку, итогом которой стала разбитая бровь». — сообщили в telegram-канале организации. Охранникам «Права роста» удалось урегулировать конфликт. От вызова скорой помощи драчуны отказались. Материальный ущерб заведению был возмещен на месте. В связи с этим полицию вызывать не стали, а дебоширы покинули заведение. В декабре 2023 году охранная организация сообщала о драке в магнитогорском кафе «Шашлычный дом». Тогда на место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии и ППС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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