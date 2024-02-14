Драка произошла в магнитогорском кафе «Рифей» Фото: Илья Московец © URA.RU

В кафе «Рифей» в Магнитогорске (Челябинская область) произошла массовая драка. Об этом 14 февраля сообщили в охранной организации «Право роста».

«В кафе „Рифей“ пришла компания молодых людей. Перебрав с алкоголем, они разругались между собой. Оскорбления переросли в драку, итогом которой стала разбитая бровь». — сообщили в telegram-канале организации.

Охранникам «Права роста» удалось урегулировать конфликт. От вызова скорой помощи драчуны отказались. Материальный ущерб заведению был возмещен на месте. В связи с этим полицию вызывать не стали, а дебоширы покинули заведение.

В декабре 2023 году охранная организация сообщала о драке в магнитогорском кафе «Шашлычный дом». Тогда на место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии и ППС.

Ущерб заведению был возмещен на месте Фото: охранная организация «Право роста»