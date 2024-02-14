В Екатеринбурге засудят фитнес-клуб, который обманул людей с абонементами

Свердловский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к фитнес-клубу LagomGym
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, подтягивание, спорт, мышцы, фитнес, зож, фитнес клуб
Люди остались без абонементов (архивное фото) Фото:

Роспотребнадзор поможет клиентам екатеринбургского фитнес-клуба LagomGym вернуть деньги. Специалисты ищут людей, которые остались без абонементов, чтобы составить коллективный иск. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.

LagomGym еще до своего официального открытия заключил с потребителями договоры на оказание спортивно-оздоровительных и досуговых услуг. Клиентам обещали, что будут доступны тренажерный зал, spa-процедуры и бассейн. Открытие состоялось в августе 2022 года, но LagomGym работал в тестовом режиме, официально клуб запустили только в сентябре 2023 года.

«Сразу после открытия руководство клуба сообщило потребителям, что срок действия их клубных карт истек и для их продления необходимо заключить новый договор и оплатить услуги. Однако для клиентов фитнес-клуба существенное значение имело не только посещение тренажерного зала, но и использование других заявленных услуг, в частности бассейна, которые они за год так и не получили. Поэтому потребители обратились к руководству клуба с претензиями», — поясняет Роспотребнадзор. Но руководство LagomGym требования не удовлетворило.

В связи с этим специалисты ведомства ищут тех, кто готов присоединиться к групповому иску. Для этого гражданам нужно заполнить и представить в управление Роспотребнадзора (Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3) следующее:

  • оригинал заявления о присоединении;
  • договор об оказании услуг со всеми приложениями;
  • документы об оплате услуг;
  • претензия в адрес исполнителя, ответ исполнителя на претензию (при наличии);
  • копию паспорта (разворот с фотографией);
  • копию свидетельство о рождении, в случае если договор заключался в интересах ребенка;
  • иные документы (переписка с исполнителем, скриншоты, буклеты, полученные от исполнителя).

Заявления принимаются до 31 марта 2024 года. Также их можно направить через раздел «Прием обращений граждан».

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Роспотребнадзор поможет клиентам екатеринбургского фитнес-клуба LagomGym вернуть деньги. Специалисты ищут людей, которые остались без абонементов, чтобы составить коллективный иск. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале. LagomGym еще до своего официального открытия заключил с потребителями договоры на оказание спортивно-оздоровительных и досуговых услуг. Клиентам обещали, что будут доступны тренажерный зал, spa-процедуры и бассейн. Открытие состоялось в августе 2022 года, но LagomGym работал в тестовом режиме, официально клуб запустили только в сентябре 2023 года. «Сразу после открытия руководство клуба сообщило потребителям, что срок действия их клубных карт истек и для их продления необходимо заключить новый договор и оплатить услуги. Однако для клиентов фитнес-клуба существенное значение имело не только посещение тренажерного зала, но и использование других заявленных услуг, в частности бассейна, которые они за год так и не получили. Поэтому потребители обратились к руководству клуба с претензиями», — поясняет Роспотребнадзор. Но руководство LagomGym требования не удовлетворило. В связи с этим специалисты ведомства ищут тех, кто готов присоединиться к групповому иску. Для этого гражданам нужно заполнить и представить в управление Роспотребнадзора (Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3) следующее: Заявления принимаются до 31 марта 2024 года. Также их можно направить через раздел «Прием обращений граждан».
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