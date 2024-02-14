Перед визитом Путина свердловских гаишников перевели в усиленный режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, зима, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Сотрудники ГИБДД будут дежурить на дорогах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

В Екатеринбурге сотрудников ГИБДД перевели в усиленный режим работы перед возможным визитом российского президента Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Всех [инспекторов] перевели в усиленный режим несения службы. На дорогах достаточно сосредоточено поставили посты. При этом из отпусков никого не отзывали», — рассказал собеседник агентства. В УГИБДД по Свердловской области от комментариев отказались.

По предварительной информации, в Свердловской области Путин побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. В Екатеринбурге с 7 февраля уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сотрудников ГИБДД перевели в усиленный режим работы перед возможным визитом российского президента Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Всех [инспекторов] перевели в усиленный режим несения службы. На дорогах достаточно сосредоточено поставили посты. При этом из отпусков никого не отзывали», — рассказал собеседник агентства. В УГИБДД по Свердловской области от комментариев отказались. По предварительной информации, в Свердловской области Путин побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. В Екатеринбурге с 7 февраля уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...