Перед визитом Путина свердловских гаишников перевели в усиленный режим работы

14 февраля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД будут дежурить на дорогах (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина В Екатеринбурге сотрудников ГИБДД перевели в усиленный режим работы перед возможным визитом российского президента Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Всех [инспекторов] перевели в усиленный режим несения службы. На дорогах достаточно сосредоточено поставили посты. При этом из отпусков никого не отзывали», — рассказал собеседник агентства. В УГИБДД по Свердловской области от комментариев отказались. По предварительной информации, в Свердловской области Путин побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. В Екатеринбурге с 7 февраля уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет.

В Екатеринбурге сотрудников ГИБДД перевели в усиленный режим работы перед возможным визитом российского президента Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Всех [инспекторов] перевели в усиленный режим несения службы. На дорогах достаточно сосредоточено поставили посты. При этом из отпусков никого не отзывали», — рассказал собеседник агентства. В УГИБДД по Свердловской области от комментариев отказались. По предварительной информации, в Свердловской области Путин побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. В Екатеринбурге с 7 февраля уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет.