Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуке громкого взрыва

Подробностей по взрыву в Ростове-на-Дону пока нет (архивное фото)
В Ростове-на-Дону прозвучал громкий взрыв, который слышал весь город. Об этом сообщают местные жители.
«Жители из разных районов Ростова сообщают о мощном грохоте», — сообщает telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61». Информацию также подтвердил и корреспондент РБК, который находится в городе.
Власти пока не сообщают подробности. Причина грохота неизвестна.
Обновлено в 13:59 по мск. Власти опровергли работу ПВО.
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