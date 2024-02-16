Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуке громкого взрыва

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Подробностей по взрыву в Ростове-на-Дону пока нет (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону прозвучал громкий взрыв, который слышал весь город. Об этом сообщают местные жители.

«Жители из разных районов Ростова сообщают о мощном грохоте», — сообщает telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61». Информацию также подтвердил и корреспондент РБК, который находится в городе.

Власти пока не сообщают подробности. Причина грохота неизвестна.

Обновлено в 13:59 по мск. Власти опровергли работу ПВО.

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В Ростове-на-Дону прозвучал громкий взрыв, который слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. «Жители из разных районов Ростова сообщают о мощном грохоте», — сообщает telegram-канал «Новости Ростова — Rostovnews61». Информацию также подтвердил и корреспондент РБК, который находится в городе. Власти пока не сообщают подробности. Причина грохота неизвестна. Обновлено в 13:59 по мск. Власти опровергли работу ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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