В Челябинске две девушки на улице напали на случайного прохожего

17 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали подозреваемых в короткий срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинском районе Челябинска две девушки напали на прохожего и украли у него телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские задержали двух челябинок, напавших на прохожего. Задержанные в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов пострадавшего, вечером в Ленинском районе к нему подошли две женщины и попросили закурить. Пока мужчина доставал сигарету, одна из девушек ударила его. Мужчина упал, в это время вторая нападавшая вырвала из его рук телефон стоимостью 30 тысяч рублей. После обе убежали. По подозрению в совершении преступления сотрудниками отдела уголовного розыска отдела «Ленинский» были задержаны две ранее судимые девушки. Одной из них 31 год, второй — 25 лет. Телефон они на время отдали своей знакомой. Полицейским удалось его забрать и вернуть хозяину. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».

В Ленинском районе Челябинска две девушки напали на прохожего и украли у него телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские задержали двух челябинок, напавших на прохожего. Задержанные в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов пострадавшего, вечером в Ленинском районе к нему подошли две женщины и попросили закурить. Пока мужчина доставал сигарету, одна из девушек ударила его. Мужчина упал, в это время вторая нападавшая вырвала из его рук телефон стоимостью 30 тысяч рублей. После обе убежали. По подозрению в совершении преступления сотрудниками отдела уголовного розыска отдела «Ленинский» были задержаны две ранее судимые девушки. Одной из них 31 год, второй — 25 лет. Телефон они на время отдали своей знакомой. Полицейским удалось его забрать и вернуть хозяину. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».