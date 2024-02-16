16 февраля 2024

В Челябинске две девушки на улице напали на случайного прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Полицейские задержали подозреваемых в короткий срок Фото:

В Ленинском районе Челябинска две девушки напали на прохожего и украли у него телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Полицейские задержали двух челябинок, напавших на прохожего. Задержанные в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Со слов пострадавшего, вечером в Ленинском районе к нему подошли две женщины и попросили закурить. Пока мужчина доставал сигарету, одна из девушек ударила его. Мужчина упал, в это время вторая нападавшая вырвала из его рук телефон стоимостью 30 тысяч рублей. После обе убежали.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками отдела уголовного розыска отдела «Ленинский» были задержаны две ранее судимые девушки. Одной из них 31 год, второй — 25 лет. Телефон они на время отдали своей знакомой. Полицейским удалось его забрать и вернуть хозяину. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».

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В Ленинском районе Челябинска две девушки напали на прохожего и украли у него телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Полицейские задержали двух челябинок, напавших на прохожего. Задержанные в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов пострадавшего, вечером в Ленинском районе к нему подошли две женщины и попросили закурить. Пока мужчина доставал сигарету, одна из девушек ударила его. Мужчина упал, в это время вторая нападавшая вырвала из его рук телефон стоимостью 30 тысяч рублей. После обе убежали. По подозрению в совершении преступления сотрудниками отдела уголовного розыска отдела «Ленинский» были задержаны две ранее судимые девушки. Одной из них 31 год, второй — 25 лет. Телефон они на время отдали своей знакомой. Полицейским удалось его забрать и вернуть хозяину. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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