20 февраля 2024

Дети из Магнитогорска передали на передовую талисман. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, военное снаряжение, участники сво, штурмовики
Талисман отправился на передовую с крупной партией гуманитарной помощи Фото:
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Мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Мальчик сказал, что игрушка волшебная, исполняет желания, а теперь пришло время поделиться чудом и отправить его тем, кто защищает Родину. Талисман отправится в зону СВО вместе с открыткой, нарисованной детьми, и целой машиной гуманитарной помощи», — рассказал URA.RU Рыжий.

В очередной посылке — балаклавы, продукты питания, термобелье, одежда, средства гигиены, окопные свечи и многое другое. Их помогла собрать член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко.

Ранее стало известно, что челябинцы направили на фронт крупную партию гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».

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Мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Мальчик сказал, что игрушка волшебная, исполняет желания, а теперь пришло время поделиться чудом и отправить его тем, кто защищает Родину. Талисман отправится в зону СВО вместе с открыткой, нарисованной детьми, и целой машиной гуманитарной помощи», — рассказал URA.RU Рыжий. В очередной посылке — балаклавы, продукты питания, термобелье, одежда, средства гигиены, окопные свечи и многое другое. Их помогла собрать член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко. Ранее стало известно, что челябинцы направили на фронт крупную партию гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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