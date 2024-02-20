Мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Мальчик сказал, что игрушка волшебная, исполняет желания, а теперь пришло время поделиться чудом и отправить его тем, кто защищает Родину. Талисман отправится в зону СВО вместе с открыткой, нарисованной детьми, и целой машиной гуманитарной помощи», — рассказал URA.RU Рыжий.
В очередной посылке — балаклавы, продукты питания, термобелье, одежда, средства гигиены, окопные свечи и многое другое. Их помогла собрать член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко.
Ранее стало известно, что челябинцы направили на фронт крупную партию гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».
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