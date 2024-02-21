Фигуранту дела челябинского следователя Шпигуна продлили срок в СИЗО

Экс-главу «ТД Инрост» Минину, связанную с делом Шпигуна, оставили в СИЗО
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Екатерине Мининой продлили срок в СИЗО до 30 мая Фото:

Обвиняемой в даче взяток экс-главе ООО «ТД Инрост» Екатерине Мининой, проходящей фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна, продлили срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU прокуратуре Тракторозаводсокго района Челябинска, женщина останется под стражей до конца мая.

«Суд удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мининой еще на три месяца. То есть до 30 мая», — сообщили URA.RU в прокуратруе района.

Минина находится в СИЗО с октября прошлого года. При этом изначально связи между ее делом и делом Шпигуна не было. Только по ходу расследования у силовиков появились основания считать ее причастной к даче взяток следователю. За это он, по версии следствия, помог ей избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов.

При этом ранее Минину уже судили за нарушения в сфере налогового законодательства. Первое дело закончилось для нее 200-тысячным штрафом, второе дело суд принимать отказался.

Шпигун был задержан в начале декабря прошлого года. Изначально его обвиняли в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Недавно в его деле появилась еще и статья о хищении оружия. Причиной для предъявления обвинений стал найденный во время обысков пистолет, незаконно изъятый следователем из вещдоков.

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Обвиняемой в даче взяток экс-главе ООО «ТД Инрост» Екатерине Мининой, проходящей фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна, продлили срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU прокуратуре Тракторозаводсокго района Челябинска, женщина останется под стражей до конца мая. «Суд удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мининой еще на три месяца. То есть до 30 мая», — сообщили URA.RU в прокуратруе района. Минина находится в СИЗО с октября прошлого года. При этом изначально связи между ее делом и делом Шпигуна не было. Только по ходу расследования у силовиков появились основания считать ее причастной к даче взяток следователю. За это он, по версии следствия, помог ей избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов. При этом ранее Минину уже судили за нарушения в сфере налогового законодательства. Первое дело закончилось для нее 200-тысячным штрафом, второе дело суд принимать отказался. Шпигун был задержан в начале декабря прошлого года. Изначально его обвиняли в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Недавно в его деле появилась еще и статья о хищении оружия. Причиной для предъявления обвинений стал найденный во время обысков пистолет, незаконно изъятый следователем из вещдоков.
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Ссылки по теме
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