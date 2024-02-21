Волонтеры ищут девушку в двух регионах
В Туапсе (Краснодарский край) пропала 22-летняя Ксения Носова, которая, по информации волонтеров, может находиться в Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.
«С 13 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Родственники не смогли вспомнить во что была одета девушка. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (929) 829-45-58.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.