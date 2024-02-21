21 февраля 2024

Пропавшую в Туапсе девушку ищут в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка собак нюхачей. Пермь, служебные собаки, поиск пропавших
Волонтеры ищут девушку в двух регионах Фото:

В Туапсе (Краснодарский край) пропала 22-летняя Ксения Носова, которая, по информации волонтеров, может находиться в Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.

«С 13 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Родственники не смогли вспомнить во что была одета девушка. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (929) 829-45-58.

Фото:

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В Туапсе (Краснодарский край) пропала 22-летняя Ксения Носова, которая, по информации волонтеров, может находиться в Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «С 13 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Родственники не смогли вспомнить во что была одета девушка. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (929) 829-45-58.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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