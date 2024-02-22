Медведев назвал худший вариант завершения конфликта с Западом

Медведев: Россия и Запад должны делать все, чтобы избежать ядерной войны

Ядерный конфликт может начаться случайно, напомнил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сценарий, в котором Россия и коллективный Запад начнут взаимный обстрел ядерными бомбами, вполне реален. Страны должны делать все, чтобы этого не произошло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. Мы должны сделать все, чтобы он не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорились. И в этом я тоже вижу неспособность, извините, импотенцию этих западных властей, которые постоянно твердят одно и то же», — заявил Медведев в интервью российским СМИ.

Зампред Совбеза подчеркивает, что на Западе могут считать, что Россия блефует, говоря о возможности применения ядерного оружия. «Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашей страны, я тоже недавно об этом сказал, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого», — сказал он.

Также Медведев добавил, что есть и второй вариант начала ядерного конфликта, помимо преднамеренного. «Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — резюмировал зампред.

Ранее Медведев пригрозил Западу, что ядерная война вполне реальна. Россия не простит силам извне попытку развалить государство или вернуть его к границам 1991 года, сказал он. Еще в начале конфликта на Украине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад ведет «прокси-войну» с Россией. Таким образом он констатирует скрытое противостояние западного сообщества с Россией.