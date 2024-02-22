Екатеринбуржца, избившего соседа до смерти из-за предложения секса, арестовали

22 февраля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Леонид Меньшенин пробудет в СИЗО до 19 апреля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 27-летнего Леонида Меньшенина, который до смерти избил своего соседа. Такой гнев со стороны молодого человека был вызван предложением приятеля вступить с ним в интимную связь. «На суде молодой человек просил отправить его под домашний арест. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться или совершить аналогичное преступление. Меньшенину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля», — пишет «КП-Екатеринбург». Вечером 15 февраля в квартире на Рассветной, 7, Леонид нанес своему 55-летнему соседу увечья, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи. Свою вину 27-летний Леонид отрицать не стал.

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 27-летнего Леонида Меньшенина, который до смерти избил своего соседа. Такой гнев со стороны молодого человека был вызван предложением приятеля вступить с ним в интимную связь. «На суде молодой человек просил отправить его под домашний арест. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться или совершить аналогичное преступление. Меньшенину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля», — пишет «КП-Екатеринбург». Вечером 15 февраля в квартире на Рассветной, 7, Леонид нанес своему 55-летнему соседу увечья, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи. Свою вину 27-летний Леонид отрицать не стал.