22 февраля 2024

Челябинский музыкант Олег Митяев показал свои армейские снимки с флота. Фото

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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, митяев олег
Снимками Митяев поделился в своем telegram-канале Фото:

Советский и российский автор-исполнитель, музыкант из Челябинска Олег Митяев показал свои армейские снимки со службы на флоте. Фото Митяев выложил в своем telegram-канале.

«23 февраля День защитника Отечества», — написал Митяев. К посту музыкант добавил три фотографии со своей службы во флоте.

Митяев служил в армии с 1975 по 1977 годы. С его слов, служить выпало в трудном месте, в городе Москве. «Я охранял адмирала флота Советского Союза, был матросом, носил морскую форму… Я ведь тогда не знал, что буду писать песни, иначе во время службы уже стал бы что-нибудь сочинять», — поделился воспоминаниями Митяев на своем официальном сайте.

Митяев поделился снимками из армии
Митяев поделился снимками из армии

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Советский и российский автор-исполнитель, музыкант из Челябинска Олег Митяев показал свои армейские снимки со службы на флоте. Фото Митяев выложил в своем telegram-канале. «23 февраля День защитника Отечества», — написал Митяев. К посту музыкант добавил три фотографии со своей службы во флоте. Митяев служил в армии с 1975 по 1977 годы. С его слов, служить выпало в трудном месте, в городе Москве. «Я охранял адмирала флота Советского Союза, был матросом, носил морскую форму… Я ведь тогда не знал, что буду писать песни, иначе во время службы уже стал бы что-нибудь сочинять», — поделился воспоминаниями Митяев на своем официальном сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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