Снимками Митяев поделился в своем telegram-канале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский и российский автор-исполнитель, музыкант из Челябинска Олег Митяев показал свои армейские снимки со службы на флоте. Фото Митяев выложил в своем telegram-канале.

«23 февраля День защитника Отечества», — написал Митяев. К посту музыкант добавил три фотографии со своей службы во флоте.

Митяев служил в армии с 1975 по 1977 годы. С его слов, служить выпало в трудном месте, в городе Москве. «Я охранял адмирала флота Советского Союза, был матросом, носил морскую форму… Я ведь тогда не знал, что буду писать песни, иначе во время службы уже стал бы что-нибудь сочинять», — поделился воспоминаниями Митяев на своем официальном сайте.