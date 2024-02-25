Водитель на иномарке устроил погоню с полицией в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) водитель на автомобиле Infiniti устроил погоню с полицией. Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции.
«Экипаж ДПС задержал на Аэрофлотской черный „Инфинити“, водитель которого устроил гонки с полицией. Два патруля перекрыли кроссовер с двух сторон, скрутили лихача и его пассажира», — говорится в telegram-канале «К-Информ Сургут».
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружной Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали дать ответ позже.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Тогда инцидент произошел в Нижневартовске.
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