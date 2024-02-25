25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Сургуте водитель на Infiniti устроил погоню с полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на иномарке устроил погоню с полицией в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель на автомобиле Infiniti устроил погоню с полицией. Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции.

«Экипаж ДПС задержал на Аэрофлотской черный „Инфинити“, водитель которого устроил гонки с полицией. Два патруля перекрыли кроссовер с двух сторон, скрутили лихача и его пассажира», — говорится в telegram-канале «К-Информ Сургут».

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружной Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Тогда инцидент произошел в Нижневартовске.

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В Сургуте (ХМАО) водитель на автомобиле Infiniti устроил погоню с полицией. Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции. «Экипаж ДПС задержал на Аэрофлотской черный „Инфинити“, водитель которого устроил гонки с полицией. Два патруля перекрыли кроссовер с двух сторон, скрутили лихача и его пассажира», — говорится в telegram-канале «К-Информ Сургут». Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружной Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Тогда инцидент произошел в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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