26 февраля 2024

Губернатор Махонин поддержал Игоря Германова на посту ректора ПГНИУ

Наблюдательный совет ПГНИУ рекомендовал Игоря Германова в качестве ректора
© Служба новостей «URA.RU»
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ПГНИУ экономический конгресс. Пермь, германов игорь
Игорь Германов находится в одном шаге от назначения Фото:

Наблюдательный совет Пермского университета (ПГНИУ), который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рекомендовал утвердить Игоря Германова на посту ректора вуза. Несмотря на это, он продолжит руководить вузом в качестве исполняющего обязанности. Окончательное решение за Минобрнауки РФ.

«Игорь Германов рекомендован наблюдательным советом ПГНИУ на пост ректора. Теперь решение о назначении должны принять в Минобрнауки РФ», — сообщает Properm со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу вуза.

О том, что Махонин впервые после смены руководства ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза, URA.RU рассказывало в конце января. Германов на заседании должен был доложить о ситуации в университете. В декабре губернатор заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.

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Наблюдательный совет Пермского университета (ПГНИУ), который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рекомендовал утвердить Игоря Германова на посту ректора вуза. Несмотря на это, он продолжит руководить вузом в качестве исполняющего обязанности. Окончательное решение за Минобрнауки РФ. «Игорь Германов рекомендован наблюдательным советом ПГНИУ на пост ректора. Теперь решение о назначении должны принять в Минобрнауки РФ», — сообщает Properm со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу вуза. О том, что Махонин впервые после смены руководства ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза, URA.RU рассказывало в конце января. Германов на заседании должен был доложить о ситуации в университете. В декабре губернатор заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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