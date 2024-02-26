Губернатор Махонин поддержал Игоря Германова на посту ректора ПГНИУ

Наблюдательный совет Пермского университета (ПГНИУ), который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рекомендовал утвердить Игоря Германова на посту ректора вуза. Несмотря на это, он продолжит руководить вузом в качестве исполняющего обязанности. Окончательное решение за Минобрнауки РФ.
«Игорь Германов рекомендован наблюдательным советом ПГНИУ на пост ректора. Теперь решение о назначении должны принять в Минобрнауки РФ», — сообщает Properm со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу вуза.
О том, что Махонин впервые после смены руководства ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза, URA.RU рассказывало в конце января. Германов на заседании должен был доложить о ситуации в университете. В декабре губернатор заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.
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