Губернатор Махонин поддержал Игоря Германова на посту ректора ПГНИУ

Наблюдательный совет ПГНИУ рекомендовал Игоря Германова в качестве ректора

27 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Игорь Германов находится в одном шаге от назначения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Наблюдательный совет Пермского университета (ПГНИУ), который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рекомендовал утвердить Игоря Германова на посту ректора вуза. Несмотря на это, он продолжит руководить вузом в качестве исполняющего обязанности. Окончательное решение за Минобрнауки РФ. «Игорь Германов рекомендован наблюдательным советом ПГНИУ на пост ректора. Теперь решение о назначении должны принять в Минобрнауки РФ», — сообщает Properm со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу вуза. О том, что Махонин впервые после смены руководства ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза, URA.RU рассказывало в конце января. Германов на заседании должен был доложить о ситуации в университете. В декабре губернатор заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.

Наблюдательный совет Пермского университета (ПГНИУ), который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рекомендовал утвердить Игоря Германова на посту ректора вуза. Несмотря на это, он продолжит руководить вузом в качестве исполняющего обязанности. Окончательное решение за Минобрнауки РФ. «Игорь Германов рекомендован наблюдательным советом ПГНИУ на пост ректора. Теперь решение о назначении должны принять в Минобрнауки РФ», — сообщает Properm со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу вуза. О том, что Махонин впервые после смены руководства ПГНИУ созывает заседание наблюдательного совета вуза, URA.RU рассказывало в конце января. Германов на заседании должен был доложить о ситуации в университете. В декабре губернатор заявлял, что обеспокоен ситуацией в вузе.