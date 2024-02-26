Жителям Ханты-Мансийска предложили выпечь самый красивый каравай

В Ханты-Мансийске (ХМАО) выберут самый красивый каравай на городском фестивале «Праздник хлеба». Победителя конкурса определят 16 марта, сообщила мэрия Ханты-Мансийска на своем сайте.
«Работы будут представлены хантымансийцам на городском конкурсе 16 марта в КВЦ „Югра — Экспо“. Жюри определят победителей, а приз зрительских симпатий получит каравай, за который горожане отдадут максимальное количество голосов», — говорится в сообщении.
Диаметр каравая должен быть не более 50 сантиметров, а вес — до пяти килограммов. Хлебобулочному изделию также нужно придумать название, которое будет отражать внешний вид каравая.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Горноправдинске прошел фестиваль пирогов. Рецепты победителей, чьи пироги оказались лучшими, внесут в районную книгу кулинарных рецептов.
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