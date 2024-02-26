26 февраля 2024

Жителям Ханты-Мансийска предложили выпечь самый красивый каравай

© Служба новостей «URA.RU»
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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, встреча, хлеб, каравай, еда
В Ханты-Мансийске выберут самый красивый каравай на городском фестивале «Праздник хлеба» Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) выберут самый красивый каравай на городском фестивале «Праздник хлеба». Победителя конкурса определят 16 марта, сообщила мэрия Ханты-Мансийска на своем сайте.

«Работы будут представлены хантымансийцам на городском конкурсе 16 марта в КВЦ „Югра — Экспо“. Жюри определят победителей, а приз зрительских симпатий получит каравай, за который горожане отдадут максимальное количество голосов», — говорится в сообщении.

Диаметр каравая должен быть не более 50 сантиметров, а вес — до пяти килограммов. Хлебобулочному изделию также нужно придумать название, которое будет отражать внешний вид каравая.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Горноправдинске прошел фестиваль пирогов. Рецепты победителей, чьи пироги оказались лучшими, внесут в районную книгу кулинарных рецептов.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) выберут самый красивый каравай на городском фестивале «Праздник хлеба». Победителя конкурса определят 16 марта, сообщила мэрия Ханты-Мансийска на своем сайте. «Работы будут представлены хантымансийцам на городском конкурсе 16 марта в КВЦ „Югра — Экспо“. Жюри определят победителей, а приз зрительских симпатий получит каравай, за который горожане отдадут максимальное количество голосов», — говорится в сообщении. Диаметр каравая должен быть не более 50 сантиметров, а вес — до пяти килограммов. Хлебобулочному изделию также нужно придумать название, которое будет отражать внешний вид каравая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Горноправдинске прошел фестиваль пирогов. Рецепты победителей, чьи пироги оказались лучшими, внесут в районную книгу кулинарных рецептов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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