В Кремле ответили на вопрос о протестах сторонников Навального* в день выборов президента

В Кремле отреагировали на слухи о протестных акциях, которые сторонники Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) планируют организовать в день президентских выборов. Такие акции для участников влекут юридическую и правовую ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Честно говоря, я не видел и не слышал, не видел где они [сторонники Навального — прим. URA.RU) выступали с такими призывами. Так называемые сторонники известны тем, что призывают граждан РФ нарушать закон. Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правовые последствия для тех, кто реагирует на эти призывы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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