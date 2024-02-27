В Кремле ответили на вопрос о протестах сторонников Навального* в день выборов президента

Песков: участие в протестах влечет за собой юридическую ответственность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, баннер, выборы президента рф, выборы 2024
Дмитрий Песков подчеркнул, что участие в протестах, в том числе и вдень выборов президента, влечет за собой ответственность Фото:

В Кремле отреагировали на слухи о протестных акциях, которые сторонники Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) планируют организовать в день президентских выборов. Такие акции для участников влекут юридическую и правовую ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, я не видел и не слышал, не видел где они [сторонники Навального — прим. URA.RU) выступали с такими призывами. Так называемые сторонники известны тем, что призывают граждан РФ нарушать закон. Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правовые последствия для тех, кто реагирует на эти призывы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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В Кремле отреагировали на слухи о протестных акциях, которые сторонники Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) планируют организовать в день президентских выборов. Такие акции для участников влекут юридическую и правовую ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Честно говоря, я не видел и не слышал, не видел где они [сторонники Навального — прим. URA.RU) выступали с такими призывами. Так называемые сторонники известны тем, что призывают граждан РФ нарушать закон. Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правовые последствия для тех, кто реагирует на эти призывы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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