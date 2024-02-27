Политолог Данилин обвинил Юлию Навальную в давлении на мать покойного мужа

27 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Юлия Навальная будет не нужна после похорон мужа, сказал Павел Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Юлия, вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), намеренно надавила на мать покойного мужа по поводу даты похорон ради последних мгновений хайпа. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Похороны Навального назначены на 29 февраля. О том, что в этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию, было известно намного ранее. «Это не совпадение. Это провокационные действия, которые совершила Юлия Навальная, настояв на этом из политических, абсолютно бесчеловечных соображений, надавив на мать умершего. Очевидно, что это сделано только для того, чтобы попасть в медийную повестку текущего дня, в послание президента, чтобы на Западе могли частично его проигнорировать. Даже из смерти Навального пытаются сделать шоу, вытащить какие-то политические дивиденды и направить их на пользу себе. Это позор», — сказал Павел Данилин. Новость по теме В Киеве признали, что Навальный* умер из-за тромба По его словам, для Навальной это последний шанс выступить перед публикой. «Устроить похороны в последние недели февраля високосного года — это редкостная глупость, у нее сейчас остались последние недели хайпа. На 40 дней она собирается куда-то приехать и все, больше не будет никакой Юлии Навальной», — отметил политолог. Вариантов дня захоронения было много, продолжил собеседник агентства. «Дата смерти [политика] Бориса Немцова (застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года), завтра последний день февраля обычного формата. При этом по каким-то причинам выбрано именно 29-е число», — подчеркнул он. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Его мать получила тело 24 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Как считает политолог Дарья Кислицина, дата похорон выбрана, чтобы отвлечь Западные СМИ от послания Путина Федеральному Собранию. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юлия, вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), намеренно надавила на мать покойного мужа по поводу даты похорон ради последних мгновений хайпа. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Похороны Навального назначены на 29 февраля. О том, что в этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию, было известно намного ранее. «Это не совпадение. Это провокационные действия, которые совершила Юлия Навальная, настояв на этом из политических, абсолютно бесчеловечных соображений, надавив на мать умершего. Очевидно, что это сделано только для того, чтобы попасть в медийную повестку текущего дня, в послание президента, чтобы на Западе могли частично его проигнорировать. Даже из смерти Навального пытаются сделать шоу, вытащить какие-то политические дивиденды и направить их на пользу себе. Это позор», — сказал Павел Данилин. По его словам, для Навальной это последний шанс выступить перед публикой. «Устроить похороны в последние недели февраля високосного года — это редкостная глупость, у нее сейчас остались последние недели хайпа. На 40 дней она собирается куда-то приехать и все, больше не будет никакой Юлии Навальной», — отметил политолог. Вариантов дня захоронения было много, продолжил собеседник агентства. «Дата смерти [политика] Бориса Немцова (застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года), завтра последний день февраля обычного формата. При этом по каким-то причинам выбрано именно 29-е число», — подчеркнул он. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Его мать получила тело 24 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Как считает политолог Дарья Кислицина, дата похорон выбрана, чтобы отвлечь Западные СМИ от послания Путина Федеральному Собранию. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов