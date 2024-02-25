В мире Украина В Киеве признали, что Навальный* умер из-за тромба Буданов: у Навального* действительно оторвался тромб 25 февраля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 + Алексей Навальный умер из-за оторванного тромба, заявил Кирилл Буданов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер из-за того, что у него оторвался тромб. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. «Я могу разочаровать. Нам известно, что у Навального действительно оторвался тромб», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит издание УНИАН. До этого источник RT уже сообщал о тромбе. Однако официальное расследование причины смерти еще идет. Западные страны уже ввели многочисленные санкции из-за смерти Навального. Президент США Джо Байден сообщал о 500 новых ограничениях. Подробнее о них — в материале URA.RU. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за смерти Навального альянс будут посылать больше наемников на Украину и снабжать ее оружием. По его словам, это якобы является «лучшим способом почтить память». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер из-за того, что у него оторвался тромб. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. «Я могу разочаровать. Нам известно, что у Навального действительно оторвался тромб», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит издание УНИАН. До этого источник RT уже сообщал о тромбе. Однако официальное расследование причины смерти еще идет. Западные страны уже ввели многочисленные санкции из-за смерти Навального. Президент США Джо Байден сообщал о 500 новых ограничениях. Подробнее о них — в материале URA.RU. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за смерти Навального альянс будут посылать больше наемников на Украину и снабжать ее оружием. По его словам, это якобы является «лучшим способом почтить память». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям