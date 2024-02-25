В Киеве признали, что Навальный* умер из-за тромба

Буданов: у Навального* действительно оторвался тромб
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный умер из-за оторванного тромба, заявил Кирилл Буданов Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер из-за того, что у него оторвался тромб. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

«Я могу разочаровать. Нам известно, что у Навального действительно оторвался тромб», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит издание УНИАН.

До этого источник RT уже сообщал о тромбе. Однако официальное расследование причины смерти еще идет.

Западные страны уже ввели многочисленные санкции из-за смерти Навального. Президент США Джо Байден сообщал о 500 новых ограничениях. Подробнее о них — в материале URA.RU.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за смерти Навального альянс будут посылать больше наемников на Украину и снабжать ее оружием. По его словам, это якобы является «лучшим способом почтить память».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер из-за того, что у него оторвался тромб. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. «Я могу разочаровать. Нам известно, что у Навального действительно оторвался тромб», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит издание УНИАН. До этого источник RT уже сообщал о тромбе. Однако официальное расследование причины смерти еще идет. Западные страны уже ввели многочисленные санкции из-за смерти Навального. Президент США Джо Байден сообщал о 500 новых ограничениях. Подробнее о них — в материале URA.RU. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за смерти Навального альянс будут посылать больше наемников на Украину и снабжать ее оружием. По его словам, это якобы является «лучшим способом почтить память». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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