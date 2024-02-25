В Киеве признали, что Навальный* умер из-за тромба

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер из-за того, что у него оторвался тромб. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
«Я могу разочаровать. Нам известно, что у Навального действительно оторвался тромб», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит издание УНИАН.
До этого источник RT уже сообщал о тромбе. Однако официальное расследование причины смерти еще идет.
Западные страны уже ввели многочисленные санкции из-за смерти Навального. Президент США Джо Байден сообщал о 500 новых ограничениях. Подробнее о них — в материале URA.RU.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за смерти Навального альянс будут посылать больше наемников на Украину и снабжать ее оружием. По его словам, это якобы является «лучшим способом почтить память».
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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