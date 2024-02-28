Свердловские врачи спасли девочку с редкой патологией

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Юную пациентку с редкой аномалией сосудов легкого спасли свердловские врачи Фото:

Специалисты областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №) спасли жизнь юной пациентке с редким заболеванием сосудов легкого. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы Свердловской областной клинической больницы №1.

«Диагноз — артериовенозная мальформация в правом легком. Это значит, что кровь из артерий легкого попадала напрямую в вены. Редкая патология, к которой у девочки могла быть предрасположенность», — прокомментировал врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров.

Когда началось кровотечение, девочка не могла дышать, поэтому ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Специалисты провели исследования и поставили диагноз — артериовенозная мальформация правого легкого.

Для оказания помощи врачи ОДКБ установили бронхоблокатор в нижней доле бронха, который остановил легочное кровотечение и стабилизировал состояние. После чего ребенка транспортировали в детское отделение анестезиологии-реанимации СОКБ №1.

Там врачи закупорили патологическое сосудистое соединение специальным клеевым составом. Через сутки девочка вернулась в ОДКБ, где специалисты удалили бронхоблокатор. После этого ребенка сняли с ИВЛ, а позже выписали из больницы.

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Специалисты областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №) спасли жизнь юной пациентке с редким заболеванием сосудов легкого. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы Свердловской областной клинической больницы №1. «Диагноз — артериовенозная мальформация в правом легком. Это значит, что кровь из артерий легкого попадала напрямую в вены. Редкая патология, к которой у девочки могла быть предрасположенность», — прокомментировал врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров. Когда началось кровотечение, девочка не могла дышать, поэтому ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Специалисты провели исследования и поставили диагноз — артериовенозная мальформация правого легкого. Для оказания помощи врачи ОДКБ установили бронхоблокатор в нижней доле бронха, который остановил легочное кровотечение и стабилизировал состояние. После чего ребенка транспортировали в детское отделение анестезиологии-реанимации СОКБ №1. Там врачи закупорили патологическое сосудистое соединение специальным клеевым составом. Через сутки девочка вернулась в ОДКБ, где специалисты удалили бронхоблокатор. После этого ребенка сняли с ИВЛ, а позже выписали из больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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