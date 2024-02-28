Челябинские власти передали на фронт три «вездехода». Видео

29 февраля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

«Нива» проедет практически по любому бездорожью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии отправлены на передовую на помощь нашим бойцам. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Три „Нивы“ от Челябинских отделений Государственной инспекции труда и Росреестра послужат нашим бойцам в зоне СВО. Каждая машина проверена, обслужена и готова к работе в нелегких условиях. Правительство Челябинской области помогли привести автомобили в технически исправное состояние», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий отметил, что подобное стало возможным благодаря распоряжению правительства России от июля 2022 года, в рамках которого федеральные органы власти, предприятия и госучреждения теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Техника списывается с баланса органов власти по истечению срока службы, тщательно подготавливается и отправляется на передовую с разных уголков страны. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Игрушка отправилась на передовую в машине гуманитарной помощи ОНФ.

Три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии отправлены на передовую на помощь нашим бойцам. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Три „Нивы“ от Челябинских отделений Государственной инспекции труда и Росреестра послужат нашим бойцам в зоне СВО. Каждая машина проверена, обслужена и готова к работе в нелегких условиях. Правительство Челябинской области помогли привести автомобили в технически исправное состояние», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий отметил, что подобное стало возможным благодаря распоряжению правительства России от июля 2022 года, в рамках которого федеральные органы власти, предприятия и госучреждения теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Техника списывается с баланса органов власти по истечению срока службы, тщательно подготавливается и отправляется на передовую с разных уголков страны. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Игрушка отправилась на передовую в машине гуманитарной помощи ОНФ.