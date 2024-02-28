28 февраля 2024

Челябинские власти передали на фронт три «вездехода». Видео

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«Нива» проедет практически по любому бездорожью
«Нива» проедет практически по любому бездорожью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии отправлены на передовую на помощь нашим бойцам. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Три „Нивы“ от Челябинских отделений Государственной инспекции труда и Росреестра послужат нашим бойцам в зоне СВО. Каждая машина проверена, обслужена и готова к работе в нелегких условиях. Правительство Челябинской области помогли привести автомобили в технически исправное состояние», — рассказал URA.RU Рыжий.

Рыжий отметил, что подобное стало возможным благодаря распоряжению правительства России от июля 2022 года, в рамках которого федеральные органы власти, предприятия и госучреждения теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Техника списывается с баланса органов власти по истечению срока службы, тщательно подготавливается и отправляется на передовую с разных уголков страны.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Игрушка отправилась на передовую в машине гуманитарной помощи ОНФ.

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Три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии отправлены на передовую на помощь нашим бойцам. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Три „Нивы“ от Челябинских отделений Государственной инспекции труда и Росреестра послужат нашим бойцам в зоне СВО. Каждая машина проверена, обслужена и готова к работе в нелегких условиях. Правительство Челябинской области помогли привести автомобили в технически исправное состояние», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий отметил, что подобное стало возможным благодаря распоряжению правительства России от июля 2022 года, в рамках которого федеральные органы власти, предприятия и госучреждения теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Техника списывается с баланса органов власти по истечению срока службы, тщательно подготавливается и отправляется на передовую с разных уголков страны. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик Саша из семьи Сорокиных в Магнитогорске записал поздравление для бойцов и передал им талисман в виде игрушки лисенка. Игрушка отправилась на передовую в машине гуманитарной помощи ОНФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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