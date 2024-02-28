Челябинец попал под следствие из-за уклонения от службы в армии

29 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Мужчина на протяжении 2023 года уклонялся от повесток в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинска попал под следствие из-за уклонения от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в течение всего 2023 года он не являлся в военный комиссариат по повесткам. «Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ („Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы“). По данным следствия он без законных оснований для освобождения, в течение 2023 года умышленно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в настоящее решается вопрос о предъявлении обвинений уклонисту. После ему должны будут избрать меру пресечения. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Житель Челябинска попал под следствие из-за уклонения от военной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в течение всего 2023 года он не являлся в военный комиссариат по повесткам. «Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ („Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы“). По данным следствия он без законных оснований для освобождения, в течение 2023 года умышленно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в настоящее решается вопрос о предъявлении обвинений уклонисту. После ему должны будут избрать меру пресечения. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.