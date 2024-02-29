В Екатеринбурге изменят популярный у горожан маршрут троллейбуса

В Екатеринбурге с 1 марта изменят маршрут троллейбуса 37

По маршруту будут курсировать новые троллейбусы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 марта изменится троллейбусный маршрут № 37 «Посадская — Академическая», который проходит через центр города. Теперь он будет заезжать в Университетский микрорайон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Новый путь пройдет по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира. Благодаря этому у жителей микрорайона появится удобный способ добираться до центра Екатеринбурга. Сесть на троллейбус № 37 станет возможно на остановках „Профессорской“, „Педагогической“, „Уралобувь“ и „Мира“», — объяснили в администрации. По маршруту будут курсировать новые троллейбусы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге проводится реформа общественного транспорта с учетом новых застроек. Постепенно добавляются новые автобусные маршруты и перераспределяются вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.