В Екатеринбурге изменят популярный у горожан маршрут троллейбуса

В Екатеринбурге с 1 марта изменят маршрут троллейбуса 37
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, троллейбус, плата за проезд, общественный транспорт, валидатор
По маршруту будут курсировать новые троллейбусы Фото:

В Екатеринбурге с 1 марта изменится троллейбусный маршрут № 37 «Посадская — Академическая», который проходит через центр города. Теперь он будет заезжать в Университетский микрорайон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Новый путь пройдет по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира. Благодаря этому у жителей микрорайона появится удобный способ добираться до центра Екатеринбурга. Сесть на троллейбус № 37 станет возможно на остановках „Профессорской“, „Педагогической“, „Уралобувь“ и „Мира“», — объяснили в администрации. По маршруту будут курсировать новые троллейбусы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге проводится реформа общественного транспорта с учетом новых застроек. Постепенно добавляются новые автобусные маршруты и перераспределяются вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.

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В Екатеринбурге с 1 марта изменится троллейбусный маршрут № 37 «Посадская — Академическая», который проходит через центр города. Теперь он будет заезжать в Университетский микрорайон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Новый путь пройдет по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира. Благодаря этому у жителей микрорайона появится удобный способ добираться до центра Екатеринбурга. Сесть на троллейбус № 37 станет возможно на остановках „Профессорской“, „Педагогической“, „Уралобувь“ и „Мира“», — объяснили в администрации. По маршруту будут курсировать новые троллейбусы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге проводится реформа общественного транспорта с учетом новых застроек. Постепенно добавляются новые автобусные маршруты и перераспределяются вагоны трамваев с учетом потери актуальности маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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