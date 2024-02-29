Екатеринбуржцу, осквернившему Вечный огонь в Калининграде, вынесли приговор

Уральца, осквернившего Вечный огонь в Калининграде, посадили под домашний арест

29 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Калининградский суд удовлетворил ходатайства следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Калининграде Ленинский райсуд по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 27 апреля пару туристов: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, осквернивших Вечный огонь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СО по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Калининградский Следком». В ведомстве отметили, что оба фигуранта признали вину и помогают следствию. Ранее URA.RU писало, что в Калининграде ночью 27 февраля росгвардейцы задержали пьяную пару, подозреваемых в осквернении Вечного огня. Мужчину и женщину доставили в отдел полиции. Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанных. Также к делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин.

В Калининграде Ленинский райсуд по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 27 апреля пару туристов: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, осквернивших Вечный огонь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СО по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Калининградский Следком». В ведомстве отметили, что оба фигуранта признали вину и помогают следствию. Ранее URA.RU писало, что в Калининграде ночью 27 февраля росгвардейцы задержали пьяную пару, подозреваемых в осквернении Вечного огня. Мужчину и женщину доставили в отдел полиции. Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанных. Также к делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин.