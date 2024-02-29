Екатеринбуржцу, осквернившему Вечный огонь в Калининграде, вынесли приговор

Уральца, осквернившего Вечный огонь в Калининграде, посадили под домашний арест
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Калининградский суд удовлетворил ходатайства следствия Фото:

В Калининграде Ленинский райсуд по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 27 апреля пару туристов: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, осквернивших Вечный огонь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР.

«Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СО по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Калининградский Следком». В ведомстве отметили, что оба фигуранта признали вину и помогают следствию.

Ранее URA.RU писало, что в Калининграде ночью 27 февраля росгвардейцы задержали пьяную пару, подозреваемых в осквернении Вечного огня. Мужчину и женщину доставили в отдел полиции. Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанных. Также к делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин.

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В Калининграде Ленинский райсуд по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 27 апреля пару туристов: жительницу Ижевска и екатеринбуржца, осквернивших Вечный огонь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СО по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Калининградский Следком». В ведомстве отметили, что оба фигуранта признали вину и помогают следствию. Ранее URA.RU писало, что в Калининграде ночью 27 февраля росгвардейцы задержали пьяную пару, подозреваемых в осквернении Вечного огня. Мужчину и женщину доставили в отдел полиции. Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанных. Также к делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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