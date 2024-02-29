29 февраля 2024

Выходец из «Альфа-Банка» возглавила управление «Почты России» на Урале

Главой управления «Почты России» на Урале стала Наталья Алемасова
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Алемасова (на фото) пришла на место Дмитрия Киселева
Наталья Алемасова (на фото) пришла на место Дмитрия Киселева

В уральском управлении «Почты России» произошли кадровые перестановки — на должность регионального управляющего макрорегиона «Урал» назначили Наталью Алемасову. Ранее она занимала ключевые управленческие позиции в таких банках, как: «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», ВТБ и «Банк Открытие». Об этом URA.RU рассказали представители организации.

«Приоритетными задачами нового руководителя будут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов. Предыдущий директор Дмитрий Киселев продолжит свою деятельность в другой компании», — уточнили в пресс-службе «Почты России». Экс-директор покинул свою должность спустя 10 лет работы. Киселев не раскрыл информацию о новом месте работы и причины ухода.

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В уральском управлении «Почты России» произошли кадровые перестановки — на должность регионального управляющего макрорегиона «Урал» назначили Наталью Алемасову. Ранее она занимала ключевые управленческие позиции в таких банках, как: «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», ВТБ и «Банк Открытие». Об этом URA.RU рассказали представители организации. «Приоритетными задачами нового руководителя будут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов. Предыдущий директор Дмитрий Киселев продолжит свою деятельность в другой компании», — уточнили в пресс-службе «Почты России». Экс-директор покинул свою должность спустя 10 лет работы. Киселев не раскрыл информацию о новом месте работы и причины ухода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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