Выходец из «Альфа-Банка» возглавила управление «Почты России» на Урале

В уральском управлении «Почты России» произошли кадровые перестановки — на должность регионального управляющего макрорегиона «Урал» назначили Наталью Алемасову. Ранее она занимала ключевые управленческие позиции в таких банках, как: «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», ВТБ и «Банк Открытие». Об этом URA.RU рассказали представители организации.
«Приоритетными задачами нового руководителя будут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов. Предыдущий директор Дмитрий Киселев продолжит свою деятельность в другой компании», — уточнили в пресс-службе «Почты России». Экс-директор покинул свою должность спустя 10 лет работы. Киселев не раскрыл информацию о новом месте работы и причины ухода.
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