В Верхней Пышме младенец утонул в ванной, пока его мать находилась без сознания

В Верхней Пышме (Свердловская область) четырехмесячная девочка утонула в детской ванночке во время купания. Ее мать упала в обморок, пока мыла малышку. Происшествие случилось 29 февраля, сообщает источник.
«Во время купания дочери у женщины начала кружиться голова, она потеряла сознание и упала на пол. Когда женщина пришла в себя, то услышала крики мужа. Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания», — рассказал собеседник «Рен-ТВ». Родители вызвали скорую, но медики оказались бессильны — младенец уже умер.
URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
Похожая история произошла в Екатеринбурге в ноябре 2023 года. Мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Позже беженку из Херсона признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».
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