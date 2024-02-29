29 февраля 2024

В Верхней Пышме младенец утонул в ванной, пока его мать находилась без сознания

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, ванна, полотенца
Женщине стало плохо, и она не уследила за малышкой Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) четырехмесячная девочка утонула в детской ванночке во время купания. Ее мать упала в обморок, пока мыла малышку. Происшествие случилось 29 февраля, сообщает источник.

«Во время купания дочери у женщины начала кружиться голова, она потеряла сознание и упала на пол. Когда женщина пришла в себя, то услышала крики мужа. Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания», — рассказал собеседник «Рен-ТВ». Родители вызвали скорую, но медики оказались бессильны — младенец уже умер.

URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

Похожая история произошла в Екатеринбурге в ноябре 2023 года. Мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Позже беженку из Херсона признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

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В Верхней Пышме (Свердловская область) четырехмесячная девочка утонула в детской ванночке во время купания. Ее мать упала в обморок, пока мыла малышку. Происшествие случилось 29 февраля, сообщает источник. «Во время купания дочери у женщины начала кружиться голова, она потеряла сознание и упала на пол. Когда женщина пришла в себя, то услышала крики мужа. Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания», — рассказал собеседник «Рен-ТВ». Родители вызвали скорую, но медики оказались бессильны — младенец уже умер. URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается. Похожая история произошла в Екатеринбурге в ноябре 2023 года. Мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Позже беженку из Херсона признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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