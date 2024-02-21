21 февраля 2024

В Екатеринбурге осудили беженку из Херсона, у которой задохнулась дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд ограничил свободу екатеринбурженки на год Фото:

В Екатеринбурге 29-летняя девушка, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, останется на свободе. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — пояснили в ведомстве.

В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. У погибшего ребенка были врожденные заболевания — она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры. Женщина приехала в уральскую столицу с тремя детьми из Херсона.

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В Екатеринбурге 29-летняя девушка, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, останется на свободе. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — пояснили в ведомстве. В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. У погибшего ребенка были врожденные заболевания — она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры. Женщина приехала в уральскую столицу с тремя детьми из Херсона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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