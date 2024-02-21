В Екатеринбурге осудили беженку из Херсона, у которой задохнулась дочь

В Екатеринбурге 29-летняя девушка, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, останется на свободе. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — пояснили в ведомстве.
В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. У погибшего ребенка были врожденные заболевания — она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры. Женщина приехала в уральскую столицу с тремя детьми из Херсона.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.