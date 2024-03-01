Сжегший релейные шкафы у челябинского аэропорта диверсант не смог выйти из СИЗО

01 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Обвиняемый находится в СИЗО с августа прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Челябинска, задержанный по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, попытался оспорить решение о своем заключении в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, апелляция закончилась провалом. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат челябинца пытался добиться для своего клиента смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Это уже, как минимум, четвертая попытка защиты вытащить своего клиента из-за решетки. Все предыдущие также были безрезультатными. Мужчина был задержан в августе прошлого года. Ему предъявили обвинения в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что решился на преступление из-за приверженности к националистическим идеям.

Житель Челябинска, задержанный по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, попытался оспорить решение о своем заключении в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, апелляция закончилась провалом. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат челябинца пытался добиться для своего клиента смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Это уже, как минимум, четвертая попытка защиты вытащить своего клиента из-за решетки. Все предыдущие также были безрезультатными. Мужчина был задержан в августе прошлого года. Ему предъявили обвинения в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что решился на преступление из-за приверженности к националистическим идеям.