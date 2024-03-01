Сжегший релейные шкафы у челябинского аэропорта диверсант не смог выйти из СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Обвиняемый находится в СИЗО с августа прошлого года Фото:

Житель Челябинска, задержанный по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, попытался оспорить решение о своем заключении в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, апелляция закончилась провалом.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокат челябинца пытался добиться для своего клиента смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Это уже, как минимум, четвертая попытка защиты вытащить своего клиента из-за решетки. Все предыдущие также были безрезультатными.

Мужчина был задержан в августе прошлого года. Ему предъявили обвинения в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что решился на преступление из-за приверженности к националистическим идеям.

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Житель Челябинска, задержанный по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, попытался оспорить решение о своем заключении в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, апелляция закончилась провалом. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат челябинца пытался добиться для своего клиента смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Это уже, как минимум, четвертая попытка защиты вытащить своего клиента из-за решетки. Все предыдущие также были безрезультатными. Мужчина был задержан в августе прошлого года. Ему предъявили обвинения в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что решился на преступление из-за приверженности к националистическим идеям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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