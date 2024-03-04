Банкир из дела экс-главы полиции Екатеринбурга избавляется от судимости

Олег Коноплев в 2021 году получил условный срок (архивное фото) Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Экс-зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, который в 2021 году получил условный срок по делу бывшего начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова, подал апелляцию в Свердловский областной суд, чтобы избавиться от судимости. Информация об этом размещена в картотеке инстанции.

В середине сентября 2021 года Коноплев был признан виновным в даче взятки генералу Трифонову. Тогда банкиру назначили пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Жалобу Колоплева рассмотрят 5 марта. Банкир также был оштрафован на 20 млн рублей. «Всю сумму он уже выплатил», — добавили URA.RU в суде.

По версии следствия, в 2015 году Трифонов через посредников получил от Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника кредитного учреждения. По ч. 5 ст. 291 УК РФ банкиру грозило максимум 15 лет лишения свободы и штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Он заключил досудебное соглашение — к нему применили 73-ю статью УК РФ. В Ленинском райсуде, который вынес приговор Коноплеву, заявляли, что у подсудимого имелись смягчающие обстоятельства и отсутствовали отягчающие.

Сам Трифонов в 2022-м был осужден на 9,5 лет. Впоследствии срок сократили на два месяца. В конце 2023 года он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Его похоронили 12 января 2024-го в Москве. Подробнее об истории генерала — в сюжете URA.RU.