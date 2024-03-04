04 марта 2024

Челябинцы забронировали VIP-коттеджи за 200 тысяч рублей на длинные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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"Чапаевские бани" и "Ананьевские". Екатеринбург, деревянный дом, коттедж, отдых
Стоимость одного коттеджа на все выходные составляет 400 тысяч рублей (фото из архива) Фото:

На термальном курорте «Баден-Баден» в Еткуле Челябинской области с 8 по 10 марта оказались забронированы VIP-коттеджи стоимостью 200 тысяч рублей в сутки. Об этом URA.RU сообщили в доме отдыха.

«Весь номерной фонд и все дома забронированы. Оформить проживание в эти даты невозможно», — сообщил URA.RU представитель курорта. В числе забронированных апартаментов на длинные выходные оказались два дома стоимостью от 200 тысяч рублей в выходной день.

В числе условий указан также возвратный депозит в 15 тысяч рублей. При аренде одного дома на две ночи общая сумма составит 415 тысяч рублей. На длинные выходные на базах отдыха Челябинской области оказались распроданы все номера. Практически весь номерной фонд был забронирован к концу февраля.

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На термальном курорте «Баден-Баден» в Еткуле Челябинской области с 8 по 10 марта оказались забронированы VIP-коттеджи стоимостью 200 тысяч рублей в сутки. Об этом URA.RU сообщили в доме отдыха. «Весь номерной фонд и все дома забронированы. Оформить проживание в эти даты невозможно», — сообщил URA.RU представитель курорта. В числе забронированных апартаментов на длинные выходные оказались два дома стоимостью от 200 тысяч рублей в выходной день. В числе условий указан также возвратный депозит в 15 тысяч рублей. При аренде одного дома на две ночи общая сумма составит 415 тысяч рублей. На длинные выходные на базах отдыха Челябинской области оказались распроданы все номера. Практически весь номерной фонд был забронирован к концу февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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