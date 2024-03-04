Челябинцы забронировали VIP-коттеджи за 200 тысяч рублей на длинные выходные

05 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Стоимость одного коттеджа на все выходные составляет 400 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На термальном курорте «Баден-Баден» в Еткуле Челябинской области с 8 по 10 марта оказались забронированы VIP-коттеджи стоимостью 200 тысяч рублей в сутки. Об этом URA.RU сообщили в доме отдыха. «Весь номерной фонд и все дома забронированы. Оформить проживание в эти даты невозможно», — сообщил URA.RU представитель курорта. В числе забронированных апартаментов на длинные выходные оказались два дома стоимостью от 200 тысяч рублей в выходной день. В числе условий указан также возвратный депозит в 15 тысяч рублей. При аренде одного дома на две ночи общая сумма составит 415 тысяч рублей. На длинные выходные на базах отдыха Челябинской области оказались распроданы все номера. Практически весь номерной фонд был забронирован к концу февраля.

На термальном курорте «Баден-Баден» в Еткуле Челябинской области с 8 по 10 марта оказались забронированы VIP-коттеджи стоимостью 200 тысяч рублей в сутки. Об этом URA.RU сообщили в доме отдыха. «Весь номерной фонд и все дома забронированы. Оформить проживание в эти даты невозможно», — сообщил URA.RU представитель курорта. В числе забронированных апартаментов на длинные выходные оказались два дома стоимостью от 200 тысяч рублей в выходной день. В числе условий указан также возвратный депозит в 15 тысяч рублей. При аренде одного дома на две ночи общая сумма составит 415 тысяч рублей. На длинные выходные на базах отдыха Челябинской области оказались распроданы все номера. Практически весь номерной фонд был забронирован к концу февраля.